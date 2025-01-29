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    博杯拚200萬現金！屏東歸來慈天宮初一、初二擲筊大戰

    屏東歸來慈天宮免費博杯拚200萬現金，民眾熱烈參加試手氣。（記者葉永騫攝）

    屏東歸來慈天宮免費博杯拚200萬現金，民眾熱烈參加試手氣。（記者葉永騫攝）

    2025/01/29 17:21

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市歸來慈天宮大年初一、初二舉辦免費擲筊活動，連續擲出20個聖筊就能將現金200萬元帶回家，連擲12個聖筊可獲得機車1部，擲出5個聖筊以上可獲贈摸彩券抽獎，還能參加第二輪PK賽，有機會拿萬元發財金。慈天宮主委蔣家煌說，去年200萬元現金沒有送出，今年等待有緣人。

    歸來慈天宮今年第5年舉辦免費擲筊拚大獎活動，去年約有4萬人次參加擲筊，今年預估突破5萬人次，廟方擲筊活動在第一年時僅送機車，後來愈送愈大，第二、三年就送汽車1部，連續擲出20次聖筊就能將汽車開回家，但沒有人達標；去年廟方更將汽車換成現金200萬元，但連續4年來大獎都無人獲得。根據數學老師計算，擲20個聖筊的機率為104萬8576分之一，相當困難，去年最高紀錄是連續擲出16個聖筊，差了一些。

    機車則是規定連續擲出12次聖筊，就可以獲1輛，有2個名額，今天到下午最高擲出11個聖筊，還要繼續加油努力。

    歸來慈天宮主委蔣家煌說，今年擲筊大賽共設立4個排隊處，讓排隊動線更順暢，民眾只要擲出5個聖筊就能獲得摸彩券一張，並且有資格參加第二輪PK賽，有機會拿到萬元發財金。他也提醒民眾，今天擲筊時間到晚上9點，明天則是到下午4點截止，200萬元現金大獎，就等你來拿。

    屏東歸來慈天宮博杯拚200萬現金，廟前廣場滿滿都是人。（記者葉永騫攝）

    屏東歸來慈天宮博杯拚200萬現金，廟前廣場滿滿都是人。（記者葉永騫攝）

    屏東歸來慈天宮博杯拚200萬現金，不少父母親也帶著孩子來參加。（記者葉永騫攝）

    屏東歸來慈天宮博杯拚200萬現金，不少父母親也帶著孩子來參加。（記者葉永騫攝）

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