年味淡了？他嘆「漸漸沒人想過年」！網調侃：可以去機場認親......

有網友認為年味漸漸淡了，現在過年的氣氛不如以往濃厚，沒人想過年，不少人直接選擇出國。（資料照，記者姚介修攝）

2025/01/29 16:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是農曆新年大年初一（29日），不少人會選擇外出走春或拜拜迎接新年。然而，有網友在網上以「過年的年味漸漸淡了」為題發表感慨，認為現在過年的氣氛不如以往濃厚，漸漸沒人想過年，不少人直接選擇出國。貼文曝光後，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文回憶，以前過年時，所有親戚都會齊聚阿公阿嬤老家，小孩們成群結隊玩耍、放鞭炮，大人跟大人泡茶開槓，而廟口會擺供桌，請布袋戲。然而，現在好像漸漸沒人想過年，覺得年假綁在一起很沒彈性，有些人可能就只除夕、初一回老家，其他時間自己運用，有些人甚至直接出國。

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原PO不解，「是因為一堆長輩漸漸的都去天堂，大家也都有各自的事要忙、各自的生活圈，所以少了強制聚在一起的理由了嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「沒貼春聯放鞭炮就淡了」、「淡很久了，慶幸現在出門不太會聽到」、「年紀大了，親情也淡薄了，習慣就好」、「因為大家都出國了」、「早就該改過國曆年了」。而最多人認為，「因為保持這傳統的人已經不在」、「老一輩都走了，年輕一輩沒往來」、「老人一走就差不多散ㄌ，加上又生ㄉ少」。

另外，也有不少網友調侃，「耶誕跨年活動>跟親戚年度成就評比」、「可以去機場認親，親戚搞不好都在那邊」、「因為以前是老一輩帶給你年味，現在換你帶年味給下一代，但你沒有」、「那是現在人生活富足加上資訊冷漠，」、「現在台灣耶誕節過得還比過年大」。

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