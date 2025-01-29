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    春遊太魯閣 太管處籲勿入封閉區陷險境

    大年初一太魯閣國家公園遊客數不多，明天預估將明顯增加。（記者游太郎攝）

    大年初一太魯閣國家公園遊客數不多，明天預估將明顯增加。（記者游太郎攝）

    2025/01/29 14:42

    〔記者游太郎／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處提醒計劃到太魯閣遊玩的遊客，進入園區內開心出遊安全為重，勿入封閉管制區域以身涉險。

    太管處指出，今天是大年初一，遊客數不多，預期明天才會逐漸進入高峰，但園區天祥以東範圍，於去年0403地震及康芮風災後災損嚴重，造成多處坍方、落石，存有潛在旅遊風險。

    目前太管處正辦理各項復建工作，考量遊客遊憩安全，目前僅開放合歡山遊憩區、部分高山地區及太魯閣遊客中心；而清水斷崖、布洛灣、天祥等遊憩點；砂卡礑、長春祠、布洛灣吊橋、九曲洞、燕子口、錐麓古道、白楊、綠水合流等步道，因災後復建工作仍在進行，目前仍封閉管制中，太管處已加強封閉管制區域相關警戒告示作業，請遊客務必遵守相關規定，避免貿然進入封閉區域。

    太管處提醒，春節期間交通部公路局於台8線實施交管措施（1月25日至2月2日），關原至天祥段每日清晨6時至下午16時30分不管制，16時30分起只出不進，下午18時30分至翌晨6時封閉；天祥至閣口段，清晨6時至下午17時30分管制（東行放行6次、西行放行5次），17時30分起只出不進，18時30分至翌日清晨6時封閉，詳細情形可參考交通部公路局官網

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