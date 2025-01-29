初一蘇花路廊車流量增加 全線順暢

蘇花路廊今天車流量明顯增加，較昨天增加約一倍，但整體車流運行尚稱順暢。（記者游太郎攝）

2025/01/29 13:11

〔記者游太郎／花蓮報導〕春節連續假期第五天適逢大年初一，蘇花路廊從今天清晨5時起車潮逐漸增加，截至中午12時，南下花蓮方向車流量已逾7000輛、北上則逾1000輛，整體運作尚稱順暢。

公路局東區養護工程分局指出，昨天（除夕）為春節連續假期第四天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向承接了8777輛的日運量，較預估減少，花蓮往宜蘭北向則有4159輛，尖峰時段每小時交通量約在400至500輛左右，蘇花路廊全天整體運作順暢。

請繼續往下閱讀...

今日（29日）宜花地區天氣陰，蘇花路廊於清晨5時起，南下車潮逐漸增加，每小時交通量約維持800至900輛，較昨天成長約一倍；截至上午10時統計顯示，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6213輛，北上花蓮往宜蘭方向為970輛，目前蘇花路廊整體運行全線順暢。

在旅行時間方面，今天上午蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約76分，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約75分，建議往花蓮方向的用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間，預估今日蘇花路廊南下方向車流量仍有約10000輛。

東工分局提醒欲前往花東旅遊民眾，適時彈性調整行程以避開壅塞，或多搭乘大眾運輸，且呼籲用路人山區道路易受雨量、地震影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息，並請做好車輛安全檢查，養足精神再上路，勿疲勞駕駛以確保行車安全；於行駛途中請留意資訊可變標誌顯示內容、進入隧道前記得打開大燈、收聽警廣以及多利用公路局「幸福公路」App以掌握即時路況訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法