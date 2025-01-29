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    放閃最佳地點！台南龍崎空山祭推情人節活動

    台南龍崎空山祭推出「愛在山林空山祭」臉書抽獎活動，民眾有機會把限量空山祭狂歡杯帶回家。（南市府提供）

    台南龍崎空山祭推出「愛在山林空山祭」臉書抽獎活動，民眾有機會把限量空山祭狂歡杯帶回家。（南市府提供）

    2025/01/29 12:53

    〔記者王姝琇／台南報導〕春節結束，西洋情人節旋即到來。台南龍崎空山祭《焰土新生》特別選在情人節當天辦理「愛在山林空山祭」臉書抽獎活動，有機會把限量空山祭狂歡杯帶回家。

    甫獲2025亞洲最佳旅行城市之一的台南，不僅以豐富、精緻的美食擄獲饕客們的胃、更善用在地特色與藝術家合作，將台南燈節品牌推展至全國，吸引其他縣市紛紛來台南取經。

    2025龍崎光節空山祭在西屹設計策展團隊與龍崎在地居民、成大、南藝大師生，以及藝術家合力下，創作13組藝術創作、30多組作品，將虎形山公園打造成科技與藝術交織的「阿凡達世界」，讓空山祭成了「情人放閃」最佳約會地點之一。

    文化局指出，配合情人節，在2月14日當天推出「愛在山林空山祭」臉書抽獎活動，戀人們（只要有2人）和空山祭作品合影後上傳臉書， hashtag「愛在山林空山祭」，並tag「龍崎光節空山祭」粉絲專頁，即可參加抽獎活動。

    活動結束後於2月17日中午12點，在龍崎光節空山祭臉書專頁，公開抽出10位幸運兒，每一位參與者將可獲得空山祭限量狂歡杯一組。

    空山祭即起每日下午5時30分開展至2月16日（每週二休展），龍崎區民、6歲（含）以下、65歲（含）以上、身障（及陪同者1人）全展期憑證免票；仁德、歸仁、關廟區民全展期平日憑證免票，歡迎民眾利用ibon官網系統購票。開車建議至文衡殿停車後轉乘接駁車。

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