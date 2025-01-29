史無前例！西螺福興宮開廟門搶頭香 兄弟先後兩年奪「頭香狀元」

31歲林內鄉高盟順奪得西螺福興宮頭香狀元。（記者李文德攝）

2025/01/29 01:00

〔記者李文德／雲林報導〕今天是大年初一，雲林縣西螺福興宮按例都會舉行「開廟門搶頭香」，今年「頭香狀元」是來自雲林縣林內鄉高盟順，更是去年頭香得主胞弟，廟方也送上8888元開運紅包及匾額祝賀。此外廟方更發送限量9999個1元美金開運紅包，吸引逾10萬信眾到此沾沾喜氣。

「5、4、3、2、1」廟門一開，信眾們蜂擁而入，紛紛拿起「絕世功夫」奔跑搶頭香，最終結果由林內鄉31歲的高盟順獲得。

請繼續往下閱讀...

高盟順表示，自己的哥哥高華成是去年頭香得主，所以不斷向哥哥請教，獲得「不管如何、衝就對了」的秘訣，晚上8點多就來門口準備排隊，總算皇天不負苦心人順利奪得。

高盟順許願，希望國人能夠一切平安，而自己做為紡織產業業務，希望今年業績能夠提升；哥哥高華成表示，去年搶頭香的願望就是希望能生龍子，順利達成願望，小朋友已在這個月滿月。

福興宮董事長楊文鐘親自送上「頭香狀元」匾額，更邀請兄弟兩人一起合作，祝賀高家兄弟檔前後成為狀元。楊文鐘表示，除贈匾外，更有獎金8888元，甚至有太平媽Q版瓷器存錢筒，太平媽系列公仔全套組、太平媽祖抱抱枕，將滿滿祝福與喜氣帶回家，兄弟前後兩年搶得頭香更是史無前例。

此外，福興宮也在開廟門之後發送9999個1元美金開運紅包，數以萬計的信眾們擠爆廟埕前，搶先拿到好運沾沾喜氣。民眾表示，祈求新一年能夠順遂平安。

雲林縣長張麗善表示，最近天災地震頻傳，祈求媽祖能夠庇佑全國無災無難。

廟方表示，新春期間活動不斷，如初二太平媽契子女回娘家、初三下午賴清德總統將到廟發紅包，歡迎民眾們同樂。

31歲林內鄉高盟順（左）奪得今年西螺福興宮頭香狀元，哥哥高華成（右）去年頭香狀元。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法