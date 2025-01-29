新港奉天宮除夕搶頭香 20歲水泥師傅連拚3年搶到了

20歲新港青年楊信旗除夕夜搶到頭香。（記者王善嬿攝）

2025/01/29 00:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮除夕夜間11點子時遵循古禮舉行「開廟門、搶頭香」活動，參加民眾手持燃香，待廟門一開，爭相往前衝，最後由新港鄉20歲水泥師傅楊信旗一馬當先，拔得頭籌搶到頭香。

新港奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁28日晚上與立委蔡易餘、陳冠廷、新港鄉長葉孟龍等人一起頒贈交趾陶藝師林洸沂的蛇年交趾陶藝術品，價值約10萬元。

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何達煌說，每年許多信眾參加搶頭香，搶到頭香的人會一生好運、賺大錢，而參加搶頭香者可以賺錢；今年是金蛇年，「蛇進來」金蛇賺錢、「蛇出去」是咬錢蛇，祝福大家賺大錢、平安順遂。

翁章梁說，祝福搶到頭香的20歲新港青年楊信旗，是最佳幸運者，明年即將是嘉義縣轉型成功的一年，祝大家心想事成、行大運。

楊信旗說，他已連續3年除夕夜搶頭香，立志一定要搶到頭香，今年得償所願很開心，他也祈求搶頭香後，媽祖能保佑大家身體健康、家人能平安。

「除夕晚會暨開廟門搶頭香」活動，晚上8點半在奉天宮前廣場登場，在地社團率先登台表演，炒熱氣氛，晚間10點半，歌手陳孟賢等壓軸演唱；搶頭香活動結束，何達煌率董監事在場發放1萬份蛇進萬金賜福造型紅包，吸引大批信眾排隊等候領紅包。

搶到新港奉天宮頭香的20歲青年楊信旗（左四）獲贈交趾陶藝師林洸沂的蛇年交趾陶藝品。（記者王善嬿攝）

20歲新港青年楊信旗（前排左四）除夕夜搶到頭香，新港奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁等人送上祝福。（記者王善嬿攝）

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