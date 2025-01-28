除夕台南哪裡遊客最多？統計出爐

南市神農街元宵花燈展。（南市觀旅局提供）

2025/01/28 23:10

〔記者楊金城／台南報導〕今天（28日）除夕，台南市觀光旅遊局統計南市主要景點遊客人次，旅遊熱點為國華海安商圈、孔廟文化園區、赤崁園區、小西門及南紡商圈，吸引近3萬人次旅客揪團採買、品嘗美食。安平老街、鹽水老街、新化老街及後壁菁寮老街也有近2萬人次旅客走訪。

台南濱海景點包括將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、安南區四草綠色隧道、台江國家公園、安平漁光島及南區黃金海岸，則逾7千人次到訪。

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觀旅局說，柳營尖山埤渡假村春節限定「泡泡猩球嘉年華」活動從今天至2月1日，生肖屬「蛇」的遊客免門票，也是走春的好去處；學甲頑皮世界野生動物園蛇年打造全國最大「兩棲爬蟲館」，將明天大年初一開幕，全台唯一公開展出薩氏巨蜥、鼋、國王變色龍、翡翠樹蚺等珍稀物種。

台南各地燈會，有府城普濟燈會、成功燈會、海安燈會、神農街元宵花燈展，展現濃厚的年節氛圍；鹽水月津港燈節，有最美的水岸燈節稱譽，展出66組燈景作品。

南市觀旅局表示，台南埤塘旅遊軸帶從後壁上茄苳埤及將軍埤小南海、白河林初埤木棉花道、新營埤寮埤天鵝湖、柳營德元埤荷蘭村、六甲菁埔埤落羽松、官田葫蘆埤自然公園、新化虎頭埤風景區到關廟大潭埤，串聯埤塘水景、周邊小鎮聚落與在地博物館，也是很有特色遊憩遊程，年假期間在德元埤、葫蘆埤與虎頭埤舉辦「三埤迎春」活動，六甲菁埔埤落羽松季也吸引遊賞人潮。

府城普濟燈會。（南市觀旅局提供）

台南市長黃偉哲（中）今天除夕到鹽水武廟參香發紅包。（市府提供）

南市國華街除夕人潮。（南市觀旅局提供）

六甲菁埔埤落羽松季也是新春熱門景點。（記者楊金城攝）

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