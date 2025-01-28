台南鹽水月津港燈節作品躍上國際 閃耀倫敦冬季光節

鹽水月津港燈節展至2月16日。（記者楊金城攝）

2025/01/28 14:59

〔記者楊金城／台南報導〕目前正在展出的台南鹽水月津港燈節，15年來培育國內多組優秀藝術創作團隊，其中「有用主張UxU Studio」團隊以2020在月津港燈節展出的作品《運用幻象-洞》躍上目前展出的英國倫敦冬季光節（Winter Lights），展現台灣藝術家對於光影藝術作品的獨到詮釋。

第9屆的2025倫敦冬季光節1月21日至2月1日在金絲雀碼頭舉辦，作為倫敦冬季最盛大的藝術饗宴，今年的光影節以「轉化與異界」為主題，邀請全球各地的光影藝術家參與。

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台南市文化局代理局長林韋旭表示，月津港燈節15年來邀請國內外藝術團隊創作超過300個作品，讓從一開始的地方燈節，躍身為國際性的城市品牌，成為一個光藝術及城市交流的平台。

月津港燈節歷年有來自日本、韓國、荷蘭、法國、巴西等30多組國外藝術團隊參展，近年更延伸出「月之美術館─漫月美計畫」作為藝術能量的在地深根，發掘藝術新秀，推動地方創生。

文化局表示，「有用主張」團隊參與月津港燈節，2014年創作《水上天來》、2017《秋水光澗》、2019《光流・月蝕・無限之循》、2020《運用幻象-洞》、2024《彼端》，今年創作《無盡光輪》向燈節15年的歷史致敬。團隊也曾三度在「阿姆斯特丹燈節」展出，足跡遍及荷蘭、英國、瑞典、阿拉伯、日本、韓國等多個國家的藝術交流及節慶活動。

文化局指出，除了「有用主張」團隊，還包括鹽水「禹禹藝術工作室」、新營「作日製作」在月津港發跡。「有用主張」共同創辦人陳映竹說，月津港燈節就像是「藝術家與他們的產地」。

鹽水月津港燈節展期自1月18日至2月16日，以「光的年輪」為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園等4大展區，邀請包括日本、韓國藝術家，以及過去曾參與月津港燈節的15組藝術家團隊參與，總計展出66組作品。

「有用主張」團隊參與月津港燈節，今年創作《無盡光輪》。（記者楊金城攝）

台灣「有用主張UxU Studio」藝術團隊以2020在月津港燈節展出的作品《運用幻象-洞》躍上目前展出的英國倫敦冬季光節。（南市文化局提供）

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