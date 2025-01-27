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    曾文水庫地震無恙 「滿載」過農曆年

    農曆年將至，國內規模最大的曾文水庫，目前仍維持滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    農曆年將至，國內規模最大的曾文水庫，目前仍維持滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/27 22:02

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔21日發生芮氏規模6.4的地震，曾文水庫位於震央範圍，設施安全令人關注，經特別檢查後，一切正常；由於本月底才會開始農業供灌，將以100％蓄水率迎接農曆新年，歷來同期首見。

    國內規模最大的曾文水庫，已連185天維持滿水位，繼續刷新啟用52年來的紀錄，0121地震後，水利署南區水資源分署成立應變小組，密切監控各項檢測資料，面對台南楠西餘震不斷，加派人員維護、確保設施安全。

    目前烏山頭水庫的蓄水率為78％，一期稻作的灌溉31日才展開，曾文水庫預計會帶著滿水位進入農曆新年，也代表現階段水情穩定、樂觀。

    南水分署觀測，截至今天晚上9點，曾文水庫的水位標高230.22公尺，仍超過滿水位，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾5.56億立方米。

    至於供應民生用水的南化水庫，水位標高176.69公尺，有效蓄水量7317萬立方米，蓄水率超過82％；南水分署籲請民眾仍要養成節約用水的習慣，切勿浪費。

    農曆年將至，國內規模最大的曾文水庫，目前仍維持滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    農曆年將至，國內規模最大的曾文水庫，目前仍維持滿水位。（記者吳俊鋒攝）

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