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    資源回收爆衝突民眾跳上車理論 新北環保局：已告妨礙公務

    鶯歌區清潔隊長郭文欽指出，資收車2名清潔隊員已於當日下班後至派出所製作筆錄提告妨礙公務。（新北市環保局提供）

    鶯歌區清潔隊長郭文欽指出，資收車2名清潔隊員已於當日下班後至派出所製作筆錄提告妨礙公務。（新北市環保局提供）

    2025/01/27 09:48

    〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節大掃除，許多民眾趕著將家中垃圾清除，但新北市鶯歌區25日晚間發生一起垃圾收運衝突事件，環保局表示，當事民眾欲回收未包覆的酒甕，清潔隊員勸導以袋裝或是打包，避免清運途中破裂造成危險，當事人卻跳上車理論並疑有肢體衝突。環保局長程大維說，嚴厲譴責不理性行為，市府捍衛清潔同仁執勤安全，2位隊員已在事發當日提告妨礙公務。

    環保局說，事發於25日晚間7點25分左右，清潔隊在鶯歌區鶯桃路296巷進行資源回收循線收運時，因民眾交付酒甕未包覆，隨車人員請民眾裝袋，未料民眾因此與清潔隊員發生衝突、跳上車理論，並疑有肢體動作，也因此延誤收運進度，讓過年期間本來就繁重的收運工作雪上加霜。

    鶯歌區清潔隊長郭文欽指出，經報警處理後，資收車才能接續完成後續收運作業，資收車2名清潔隊員已於當日下班後至派出所製作筆錄提告妨礙公務；春節前後收運量大增，近期也有因為玻璃類資收物未妥善包覆，頻頻造成隊員受傷事故，呼籲民眾務必做好分類，易碎物品應妥善包覆，大型傢俱及物件則採預約收運。

    程大維重申，為保護所有清潔隊同仁，對所有妨礙公務及威脅同仁身心安全的行為皆予以嚴厲譴責，並訴諸法律，請民眾不要以身試法。

    有民眾因為回收問題與清潔員爆衝突。圖為資源回收車示意圖，與本新聞事件無關。（資料照）

    有民眾因為回收問題與清潔員爆衝突。圖為資源回收車示意圖，與本新聞事件無關。（資料照）

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