天天地震別怕！氣象署教你收到國家級警報怎應變

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

2025/01/26 14:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕近期南部幾乎天天有地震，中央氣象署多次發布國家級警報。地震突然來襲該怎麼做？氣象署整理，若收到警報，在不同的狀況下，保護的方式也不太一樣。

昨天（25日）夜裡和今天（26日）早上有發生四起規模較大的地震，南部的民眾都有收到國家級警報。由於板塊碰撞擠壓，應力逐漸向西部遞移，蓄積在西部淺層位置，所以西部地震多以淺層地震為主，地震時民眾會特別有感。

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氣象署說明，自1月21日嘉義大埔規模6.4地震以來，目前為止餘震統計共有110起。規模6.4地震屬中大型地震，能量不會透過主震完全釋放，地震能量會陸續透過餘震逐日釋放，但不排除未來1到2週仍有規模5以上的地震發生機率。

氣象署說明，台灣因板塊碰撞造成地震頻繁，全台各地都有可能發生地震，像是1月26日屏東三地門地震就是一個獨立事件。民眾除關心1月21日嘉義大埔地震後續活動，仍然要隨時做好平常的防震準備，來因應類似的獨立地震事件發生。

春節長假期間，氣象署24小時持續監測該地震後續情況，第一時間掌握最新情況，並及時對外說明，讓民眾即時掌握第一手訊息，做為地震應變參考及應用。

氣象署說明，當收到災防告警系統（Public Warning System,PWS）細胞廣播，代表這次地震事態嚴重。最重要的就是立刻避難，趁地震傳來之前保護自己。在不同的情況下，保護的方式也不太一樣。

​避難的原則就是重心放低、尋求掩護、保護頭頸部。在室內可以採取「趴下、掩護、穩住」，或利用隨身物品、雙手保護頭頸部，避開懸掛物或是可移動的家具。而在室外時則要遠離建築物、樹下、橋下等較危險的區域，並避免高速移動以免因為搖晃而造成事故。

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

不同狀況下遇到地震，保命方式也不同。（氣象署提供）

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