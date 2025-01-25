總統：台灣燈會準備充足 歡迎全國民眾來桃園參加

總統賴清德到中壢分局向全國警察同仁致意。（記者謝武雄攝）

2025/01/25 11:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是春節連假第一天，總統賴清德特別前往桃園市政府警察局中壢分局向桃園警察、全國警察致意，賴總統聽取「2025台灣燈會在桃園」各項交通措施簡報，也由衷感謝市府團隊做好充足準備，也讓全國人民放心，他也歡迎、鼓勵全國民眾到桃園市來參加今年的台灣燈會。

賴清德是在桃園市長張善政、市府警察局長吳坤旭陪同到達中壢分局，並致贈加菜金由分局長林鼎泰代表接受，隨後也聽取市府警察局對於春節期間尤其是「2025台灣燈會在桃園」簡報，包含各項交通管制、大眾運輸規劃、現場動線安排等等。

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賴總統致詞時提到，警察是全年無休、每天24小時都站在第一線維護治安、維持交通及服務人民，所以警察對國家奉獻非常大，特別是桃園市是北台灣國門之都、工業重鎮，所以治安、交通勤務都非常繁重。

賴總統說，尤其是2月12日開始的台灣燈會，桃園市的警、消同仁工作繁忙可見一斑，所以他選在春節連假第一天，特別到桃園市政府警察局中壢分局向警、消同仁表達感謝之意，也向市長張善政及市府對團隊對舉辦這一次台灣燈會所做的準備表達由衷感謝。

賴清德也提到，從剛才簡報當中可以看的出來，桃園市政府團隊，尤其是警察同仁對於春節期間面臨的狀況都已經做好充足準備，不僅僅就轄區內各種治安狀況都非常清楚，尤其是台灣燈會所面臨的各種狀況都做好萬全的準備，他相信全國民眾知道這一點之後，一定會非常的放心，最後祝福今年的台灣燈會活動，在張市長帶領之下，全體同仁努力之下都能平安順利成功，他也歡迎、鼓勵全國民眾到桃園市來參加今年的台灣燈會。

總統賴清德到中壢分局向警察同仁致意，並致贈加菜金，由分局長林鼎泰代表接受。（記者謝武雄攝）

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