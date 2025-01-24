連假不無聊！彰化市年貨大街合體春節市集 120攤逛到爆

彰化市公所在永樂街舉辦年貨大街活動。（記者張聰秋攝）

2025/01/24 19:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕春節9天連假明（25日）開始了，彰化市公所推出「年貨大街」和「春節市集」合體活動，打造「彰化第一街」走春好去處，活動一路從明天持續到大年初五（2月2日）。這是彰化市第2年舉辦的大型封街節慶活動，市公所希望讓民眾逛得開心，商家賺得滿滿，藉由春節人潮帶動地方經濟，創造商機。

活動每天從下午2點到晚上9點，除夕（1月28日）時間調整為上午11點到下午5點。首日從永樂街（中山路至民族路口）「年貨大街」熱鬧登場，大年初一（1月29日）則接力舉辦「春節市集」，地點延伸至永樂街與民族路（中華路至華山路），整個活動區域將進行交通管制，請用路人改道行駛。

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去年60個攤位讓民眾逛到爽，今天攤位數擴大至120攤，吃、喝、玩樂一應俱全，市長林世賢邀請大家來感受濃厚年味，增添9天連假的過節樂趣。此外，現場還有限量優惠，明天下午2點在永樂街慶安宮服務台，可用100元現金兌換200元消費券，每人限領1張，僅限100名，換完為止！

彰化市公所推出「年貨大街」和「春節市集」合體活動，明天率先從永樂街封街登場，大年初一擴及民族路，活動期間實施交通管制。（記者張聰秋攝）

彰化市公所因應春節市集活動，設計「蛇麼都好」小提燈。（記者張聰秋攝）

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