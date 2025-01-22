竹市南寮漁港直銷中心遭圍籬包圍動線差 攤商諷老鼠也找無門

新竹市南寮漁港直銷中心遭圍籬包圍，因指引動線不明顯，直銷中心攤商諷連老鼠都不得其門而入，連遊客都以為全面停業，讓生意大受影響。（記者洪美秀攝）

2025/01/22 19:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕農曆春節即將到來，許多民眾都有採買新鮮漁貨需求，但市議員劉康彥接獲南寮直銷中心攤商陳情指稱，因新的直銷中心進行內部裝潢，整個工區都用圍籬包住，由於市府指引的動線不明顯，導致舊直銷中心的出入口幾乎看不見，讓遊客以為是停業了，攤商大嘆市府用圍籬封住出入口動線，連老鼠都不得其門而入，對漁貨生意影響很大。

劉康彥今天邀集產發處、漁會、直銷中心攤商會勘，有攤商表示，下週就要過年，農曆年向來是採買魚貨與聚餐旺季，但今年生意非常冷清，盼市府能想辦法找回消費人潮。雖直銷中心「過年不打烊」，但面臨「宣傳、指標、停車」三大問題，籲市府應協助攤商謀求生路。

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另直銷中心現有三個出入口都被工區圍籬阻隔，即使有臨時牌面指標，仍不夠顯眼，甚至出現外籍移工在圍籬上自發性手寫採買方向的情形。他建議，市府應沿新港三路做帶狀、大規模、符合年節氣氛的帆布或牌面，讓消費者得知「現正營業中」及正確的出入口方向。

另有攤商建議「限定」過年期間開放漁港管理所、伊斯蘭庭園前方的空地供消費者停車。劉康彥說，由於涉及鱙、魩、一支釣、刺網、CT-2級漁船等漁民卸貨需求，盼漁會能居間協調，達到雙贏。

市府產發處表示，新竹南寮漁港全新漁產品直銷中心工程，主體建築已完工，正進行內部裝修作業。為配合施工進度，基地與波光市集間的通道將同步進行外部地景改善工程，目前暫用圍籬圍住，以免工區施工造成遊客安全上疑慮。

市府表示，原舊漁港直銷中心仍持續營運中，其出入口可分3側進出，包含風箏賽場碼頭側、原有波光市集南側臨近新港三路側及東大路底懸日廣場碼頭側，目前市府在這3處出入動線口的施工圍籬上都已加強標示直銷中心入口方向，可引導遊客前往直銷中心消費，市府將與漁會配合，適時增設及調整指標。

產發處指出，春節期間（1月25日至2月2日），新竹漁港漁產品直銷中心照常營運，歡迎民眾到南寮魚鱗天梯海邊走走的同時，可就近到直銷中心採買魚貨、及波光市集大啖美食走春。

新竹市南寮漁港直銷中心遭圍籬包圍，因指引動線不明顯，直銷中心攤商諷連老鼠都不得其門而入，市議員劉康彥今邀集攤商及市府相關人員會勘，共商解決之道。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港直銷中心遭圍籬包圍，因指引動線不明顯，加上都是圍籬，攤商諷連老鼠都不得其門而入，連遊客都以為全面停業，讓生意大受影響。（記者洪美秀攝）

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