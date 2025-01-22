竹縣動保所開放認養毛孩 25隻覓得新家過新年

新竹縣政府秘書長李安妤（左四）為毛孩抽出新飼主，並祝福毛孩和新家人團圓過年，展開幸福新狗生。（記者廖雪茹攝）

2025/01/22 15:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣動保教育園區今（22）日舉辦「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」，共吸引近百名民眾參與，其中2隻年齡不到6個月的黑色柴犬最受歡迎，經由公開抽籤，37隻開放認養毛孩最後有25隻找得新飼主，在農曆年前入新家過年。

新竹縣動物保護防疫所表示，去年10月從新埔一處非法繁殖場救出的毛孩們，在細心照料下恢復活力，共有37隻毛孩開放認養，今天由縣府秘書長李安妤為毛孩抽出新飼主，並祝福毛孩和新家人團圓過年，展開幸福新狗生。認養活動現場反應相當熱烈，尤其編號1號及2號的黑色柴犬最受歡迎，2隻年齡不到6個月，個性相當活潑，還在園區草皮追逐玩耍。

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其中一位中籤的徐妹妹與媽媽非常開心。徐妹妹說，很多人來抽籤，沒想到他們會抽中，抽中時很興奮，她從小就很想養狗，現在她長大也可以跟家人一起養狗狗了，回去可以好好幫牠取名字、一起散步玩耍。

另外，抽中8號籤白色柴犬的吳妹妹與媽媽中籤時開心尖叫，吳妹妹說，會參加這次認養是因為以前有養過2隻赤色柴犬，但後來牠們都不幸去狗狗星球報到了，很希望能夠再養柴犬，真的很高興這次夢想成真。

李安妤說，很高興今天認養活動有將近100名愛心民眾參與，也感謝竹北皮卡丘寵物美容及汪得福寵物店家為37隻毛孩精心打扮，希望讓更多民眾來認養。

動保所長彭正宇說，今天認養活動最後順利讓25隻毛孩送養出去，由於審查認養資格限制認養者須為居住於桃竹苗地區的成年者，以確保動保所後續落實追蹤查核，避免被認養後淪為商品交易，本次共有4名中籤者未通過資格審查失去認養資格。除資格審核外，中籤飼主也須通過現場飼主責任測驗考試，包括醫療及照顧等基本知識，方符合認養資格，動保所未來將規劃第二波認養活動，屆時請大家踴躍參與，給毛小孩一個家。

新竹縣動保教育園區今（22）日舉辦「新春發柴-博美送暖-毛孩認養活動」，共吸引近百名民眾參與。（記者廖雪茹攝）

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