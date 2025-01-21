中科實驗中學將招收國小部1至4年級新生 線上報名至1/24

中科實中新建校舍示意圖。（中科管理局提供）

2025/01/21 12:14

〔記者歐素美／台中報導〕中科實驗中學持續推動擴部增班，繼高中部、國中部、雙語部、幼兒園之後，國小部新校舍預計在今年7月落成，最近開始招生，首度將招收國小1至4年級共10班，以中科園區員工子女為優先，僅開放一年級20個名額給社區生，線上報名至24日止。

中科實中以「國際、科技、品格、人文及創新」為願景，營造一個兼顧科技與人文素養的校園，校舍採兼具生態、節能、減廢、健康等理念的綠建築，並有新穎的圖書資源和教學設施、特色課程、創新教學，以滿足學生行動學習需求，另有體驗實作與數位學習的智慧校園等優質教學環境，使學生樂於學習、獲取知識。

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繼高中部、國中部、雙語部、幼兒園之後，國小新校舍目前施工中，預計5月完工，7月辦理落成揭牌，以便8月可以迎接國小1至4年級的學生入學， 完成「5部共榮」的園區實驗中學，吸引更多國內外高科技人才進駐中科。

中科實中表示，今年國小將招收1至4年級學生，其中，一年級為5班、二、三年級各兩班、四年級一班，每班29人，將以中科園員工子女為優先，若報名人數太多，則以抽籤決定，僅開放一年級20個名額給社區生，若報名人數太多，一樣要抽籤。

中科實中國小招收1至4年級學生，自1月6日至1月24日止，受理線上報名，目前已有逾200多人報名，有意者要把握後幾天機會，詳情請上中科實中官網查詢。

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