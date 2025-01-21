鳳山古城殘蹟修復3砲台先完工 城門、舊橋拚7月完成

文化局修復平成砲台，串聯「鳳山光之季」亮起來。（記者陳文嬋攝）

2025/01/21 01:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山今年建城236年，高雄市文化局投入近3千萬元，推動古城殘蹟修復暨景觀改善工程，已先完成3座砲台牆體修補，點亮與燈會相輝映，東便門、東福橋將於元宵節過後進行修復，整體工程預計今年7月完工。

鳳山古蹟文化資產豐富，文化局已完成鳳儀書院、鳳山龍山寺修復，原日本海軍鳳山無線電信所目前整修中，預計明年底開放，黃埔新村一百多間眷舍已修復一半，開放以住代護形成眷村文創聚落，文化局持續爭取中央經費整修中。

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尤以清代鳳山縣城殘蹟留存訓風、澄瀾、平成3座砲台，還有東便門、東福橋及舊橋墩，文化局考量古城殘蹟老舊，爭取到文化部經費近3千萬元，推動高雄市市定古蹟鳳山縣城殘蹟修復暨景觀改善工程。

工程主要進行白灰牆面修補，填補咾咕石及地坪修補，橋體則是抽換腐壞木料，再加上燈光、監視系統優化，以及景觀改善，並更換新欄杆，更堅固、安全。

文化局配合「鳳山光之季」為期26天到元宵節，趕工提前完成3座砲台牆體修補，並點亮營造光環境，其餘東便門、東福橋等，將於燈會結束元宵節後，進行古蹟修復，整體工程預計今年7月完工。

文化局表示，屆時城門及砲台修復完成，結合景觀改善及每年燈會活動，不僅讓鳳山夜間展現新風貌，也為當地創造觀光亮點，大幅提升鳳山觀光吸引力。

此外，民眾屆時可登上砲台瞭望鳳山景觀，並透過文史導覽解說，一覽清代軍事與城防建築特色，也成為居民日常休憩與活動場域，提升生活品質並促進社區交流。

文化局修復平成砲台，吸引民眾拍照留念。（記者陳文嬋攝）

鳳山古蹟東便門老舊，文化局將重新整修。（記者陳文嬋攝）

鳳山古蹟東便門老舊，文化局將重新整修。（記者陳文嬋攝）

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