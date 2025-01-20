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    噪音擾民！基北北桃聯合取締改裝車 最高罰1800元

    台北市環保局聯合警察局加強取締高噪音車輛。（台北市環保局提供）

    台北市環保局聯合警察局加強取締高噪音車輛。（台北市環保局提供）

    2025/01/20 22:02

    〔記者林承鴻／台北報導〕為維護環境安寧，台北市環保局20日宣布聯合基隆、新北及桃園環保局嚴加取締改裝車，於寒假期間會同警察局及監理單位專案性勤務，針對民眾反映及噪音車常出沒路段，強力執法，以加強遏止改裝車輛噪音擾人情形。此外，台北市也強化建置聲音照相科技執法設備，今年將達到30套。

    為打擊改裝噪音車，環境部及交通部已分別訂定「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」及修訂「道路交通安全規則」，源頭管制非法改裝排氣管機車。自今年1月起，機車排氣管改裝列入檢驗項目，若車主未使用經認證的排氣管，如經民眾檢舉或警察機關查獲，將依《道路交通管理處罰條例》第16條1項1款處以900至1800元罰款。

    環保局指出，寒假將持續針對夜間噪音車行駛熱點、各大夜景區和跑山熱點加強稽查，以維護民眾的生活品質與安寧。台北市環保局於去年底舉辦的第7次「基北北桃環保交流合作平台」會議中，與基隆、新北、桃園市共同提案，向中央建議修訂第5至6期車的原地機動車輛噪音管制標準、訂定夜間機動車輛噪音管制標準及提高裁處金額等議題，最後決議共同於寒假期間擴大聯合辦理夜間攔查噪音車輛。

    台北市也利用聲音照相科技執法設備全時取締高噪音車輛，統計2021年至去年底止，共計告發5020件，全市噪音車陳情案件也由前年的4763件減少至去年的3120件，減少幅度約35%。今年台北市聲音照相科技執法設備將會從20套增至30套，加強監測台北市噪音熱點。

    環保局呼籲，若發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉要項及影像，至環境部噪音車檢舉網站上傳檢舉，環保局會通知有噪音疑慮的車輛，限期到指定處所檢測，如有超出法定標準將予以處分並要求改善。

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