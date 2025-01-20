推動「1校1間性別友善廁所」 桃園市255國中小建置率約4成

桃園區桃園國小整建文昌樓1到3樓廁所，其中以音樂元素打造，並將性別友善廁所納入。（桃園國小提供）

2025/01/20 18:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動每校至少設置一處性別友善廁所，全市255家國中小目前建置率約4成，桃園國小全新啟用的校園廁所，亦將性別友善廁所納入，校長楊雅真表示，性別友善廁所的設立，不僅是對學生日常需求的回應，更是學校推動平等與尊重價值觀的具體行動。

楊雅真表示，此次工程改建走過一甲子的文昌樓1到3樓廁所，位於1樓的性別友善廁所，強調平等、尊重與溫馨關懷，兼具站立式小便斗、蹲或坐式馬桶，並以隔間方式保護隱私，為了讓學生清楚辨別裡頭是小便斗還是蹲或坐式馬桶，特別運用校本創客課程的雷雕技術，自行設計製作了標示牌，同時將動手作的Maker精神落實在生活中，考量不同年級學生的身高，啟用後還重新調整小便斗高度，此外，桃園國小兒童樂團有20多年歷史，年年代表桃園市參加全國賽，1樓廁所也運用音符、鋼琴圖案打造成音樂風格。

請繼續往下閱讀...

楊雅真表示，2樓廁所以藝廊風格呈現，學校設置有美術班，牆面展示學生的作品，且能定時更換展示，3樓廁所則採用清水模風格並結合閱讀主題，設計簡潔且具有現代感，提供學生安靜、舒適的使用環境，改建工程從去年暑假開始並於去年10月完工啟用，啟用後很受到學生喜愛。

教育局表示，桃園市國中小性別友善廁所建置率目前約4成，持續鼓勵學校參照教育部頒布「校園性別友善廁所及宿舍設置指引」，規劃每校至少設置一處性別友善廁所，而教育局也預訂4年之內，透過桃園市廁所修繕等相關改善計畫及教育部推動公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫逐年推動，並配合性平教育課程，教導學生性別友善廁所使用觀念，消除學生如廁疑慮。

桃園區桃園國小整建文昌樓1到3樓廁所，其中以音樂元素打造，並將性別友善廁所納入。（桃園國小提供）

桃園區桃園國小整建文昌樓1到3樓廁所，其中以音樂元素打造，並將性別友善廁所納入。（桃園國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法