自稱台中人PO文「在彰化遇到89的小孩機率高」 掀網友戰火

有民眾稱在彰化遇到89的小孩機率高，引發彰化網友群情激憤反擊。圖為彰化知名景點八卦山大佛。（資料照）

2025/01/19 23:26

〔記者湯世名／彰化報導〕在彰化遇到89的小孩機率高？1名民眾在擁有41.9萬名成員的臉書《彰化人大小事》PO文指出，水準高的人離開彰化的比例高，遇到89的小孩機率也高，不料引發彰化網友群情激憤，彰化人怒轟會說這句的自己本身素質就不高，台中很多8+9棒球隊，素質也沒台北好，更有人稱黃仁勳到台中逢甲夜市竟有討紅包大媽和89攔路，丟臉丟到國外。

這名自稱是台中人的民眾PO文指出，因為常常到彰化找朋友，非常好奇年輕人怎麼會敢在彰化生小孩？水準高的年輕人離開彰化的比例一定越來越高，那小孩遇到89的小孩機率也會提高，不怕小孩會受到影響被同化嗎？

請繼續往下閱讀...

有彰化人砲轟稱「這是什麼歧視言論？」留在彰化哪裡水準比較低了？彰化都是89？不要隨便汙衊彰化人，「彰化人不歡迎你這種東西」，另有網友怒稱，無關地方，每個地方都有8+9，不要亂下標籤；彰化89有比台中多？ 別開玩笑了。

還有網友指出，他在台中住了這麼久，8+9也很多，台中也沒多高尚，就只差在硬體跟人口比較多而已；應該說全台灣各地方都很多89；彰化人挺彰化人、看輕彰化的可移走；「我彰化我驕傲，彰化人率真腳踏實地」。

不過也有人認同說他講的很好啊，這本來就是事實；彰化薪水是最低的沒錯！其它的就不知道了。不過也有認為這只是一個假帳號而已，沒有必要那麼認真。另有許多網友認為，這個沒有什麼好吵的，故意引戰而已。

有網友稱在彰化遇到89的小孩機率高。 （翻攝臉書《彰化人大小事》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法