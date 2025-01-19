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    9年前祝融重創！119消防節選在彰化伸港福安宮別具意義

    今年119消防節選在9年前遭祝融的福安宮舉辦，由縣長王惠美率眾向神明上香祈福。（消防局提供）

    今年119消防節選在9年前遭祝融的福安宮舉辦，由縣長王惠美率眾向神明上香祈福。（消防局提供）

    2025/01/19 21:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉福安宮9年前遭大火重創，經重建後去年重新入火安座，今年119消防節，消防局選在福安宮舉辦慶祝表揚活動，紀念9年前因火災重創後的重建歷程，以及重新入火安座的歷史意義，更象徵災後復興與堅韌奮鬥的精神。

    119紀念活動由縣長王惠美主持，率領眾消防幹部一同於福安宮進行祈福儀式，祈求風調雨順、國泰民安，並頒獎表揚具消防工作榮譽的績優獎牌予本縣績優消防、義消、防火宣導人員及救難團體志工有功人員，共13個獎項，189人。

    王惠美表示，一年一度的119消防節，這個屬於打火兄弟姐妹們的重要日子，感謝所有消防、救災人員、婦宣姐妹們，無私奉獻與堅守崗位的精神，默默守護鄉親，她代表縣民致上最高敬意與謝意。

    她強調，自上任以來首要工作就是提升縣民生命財產的安全，強化消防工作的效率與安全。縣府這幾年編列約3億8000萬元積極充實消防車輛及汰換救災裝備器材，並隨著AI科技演進與新興災害類型的發生，添購無線電中繼台、電動車搶救設備、救災機器人及即時影像傳輸系統外，並開發「AI精準消防平台」，用AI人工智慧結合地方監視系統，來協助指揮中心掌握災害風險，大幅提升緊急事件的應變能力；同時也透過防災教育日、千人聯手CPR系列活動啟動全縣防災、救護的串聯，將消防觀念融入生活。

    王縣長指出，住宅用火災警報器安裝率高達99.97%，去年已有13件成功示警避免重大損失的案例，充分展現各界捐助與消防努力的成果。

    伸港鄉福安宮9年前遭大火重創，經重建後去年重新入火安座。（消防局提供）

    伸港鄉福安宮9年前遭大火重創，經重建後去年重新入火安座。（消防局提供）

    今年119消防節選在9年前遭祝融的福安宮舉辦，別具意義。（消防局提供）

    今年119消防節選在9年前遭祝融的福安宮舉辦，別具意義。（消防局提供）

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