北市企業釋出上百職缺！南港LaLaport大舉徵才衝開幕

佔地約4萬5000坪的南港LaLaport購物中心傳將於3月中下旬開幕，三井集團及進駐品牌近期大舉徵才。（取自三井不動產官網）

2025/01/19 21:59

〔記者林承鴻／台北報導〕商場面積約4萬5000坪、約有300店鋪的南港LaLaport購物中心傳出將於3月中下旬開幕，三井集團及進駐品牌近期已大舉展開徵才。求職網站調查，高達95%的上班族想在農曆年後換工作，比例創下16年來新高；不過也有高達97%的企業透露農曆年後有徵才計畫，平均開出40391元月薪，首度突破4萬元。

台北市就業服務處自1月20日至23日邀集16家企業，辦理現場徵才活動。三井不動產商業管理公司釋出客服、行銷、樓面管理專員，工作內容為顧客服務、異業合作規劃、專櫃招商等，還有行政服務、客服計時人員等職缺。將進駐南港LaLaport的日商樂比亞LOPIA超市釋出高達100個職缺，包括食品超市全職人員、精肉部專員、兼職人員、廚師等。

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UNIQLO、GU共釋出40個正職及兼職門市人員職缺；無印良品也釋出40個職缺，包含月薪社員與時薪社員；咖樂迪咖啡農場亦釋出門市正職與兼職人員職缺。對以上職缺有興趣民眾可於1月21日下午2點到4點，至內湖就服站參加徵才活動，現場與企業人資深入詳談。

yes123求職網公關副理楊宗斌表示，台北市職缺以餐飲及百貨量販為主流，今年基本工資9連升，餐飲業基層員工應有調薪5至10%。不過餐飲業大缺工，楊宗斌分析，大家都覺得餐飲業比較辛苦，且薪資不如科技業及製造業作業員，一般薪資有3萬5000至4萬就很難得了，相較之下製造及科技業旺季時可能都有到5、6萬元，缺工問題主要還是在薪資差距。

yes123調查，高達95%的上班族想在農曆年後換工作，其中有4分之3，高達74.8%的人透露已經開始找工作，更有約15%已經獲得錄取通知。對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前5名依序為不滿意薪水（63.5%）、覺得公司發展沒前景（50.4%）、沒有升遷機會（47.8%），以及不喜歡工作內容（36.5%）、工作沒有發揮空間（35.4%）。

就服處徵才活動整理如下：1月20日於景美就服站（家樂福超市、Mia C'bon頂級超市）；1月21日內湖就服站（無印良品、黑貓宅急便、GU、UNIQLO、咖樂迪咖啡農場、LOPIA超市、LaLaport）、西門就服站（微笑單車）、北投就服站（永欣居家長照機構）；1月22日西門就服站（麥當勞、潤田居家長照機構）；1月23日景美就服站（麥當勞、7-ELEVEN、全家便利商店）、艋舺就服站（中興保全科技、麥當勞、微笑單車、三商餐飲）。

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