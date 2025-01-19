新和順保和宮歲末送暖 總統府+市府福袋1次送

安南尚青公益平台攜手新和順保和宮今日舉辦歲末關懷活動，民眾參與熱烈。（圖由蔡麗青服務處提供）

2025/01/19 16:50

〔記者王姝琇／台南報導〕安南尚青公益平台、新和順保和宮今天攜手發送弱勢家庭物資，市長黃偉哲驚喜現身發放市府福袋，立委林俊憲、議員蔡麗青發放總統府福袋春聯，民眾搶排索取。

安南區新和順保和宮今天舉辦「安南尚青．保和宮公益關懷列車」活動，現場提供義剪、經絡按摩服務，書法老師揮毫春聯供民眾索取，還有免費魚丸湯、杏仁茶、棉花糖、爆米花等美食，並發放愛心物資，傳遞社區溫暖。黃偉哲到場感謝民間團體發揮公益愛心，期盼讓溫情持續傳遞。

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林俊憲說，每場公益都有許多單位支持，表示台南是充滿人情味與愛心的地方，發放總統府春聯與福袋，轉達總統賴清德對鄉親的祝福跟感謝，期許新的一年，大家都能福氣滿滿，台南滿福。

安南尚青公益列車週週舉辦公益活動，蔡麗青表示，安南區相對偏遠，弱勢家庭跟低收入戶也相對較多，當初參選政見就是要打造公益平台來造福地方，至今也兌現承諾持續努力的做，受到各界的踴躍支持，讓愛的力量越來越大，今天也特別感謝參與的各個單位，讓活動相當圓滿熱鬧。

安南尚青公益平台攜手新和順保和宮今日舉辦歲末關懷活動，市長黃偉哲驚喜現身發放市府福袋。（圖由蔡麗青服務處提供）

立委林俊憲、議員蔡麗青發放總統府福袋春聯，民眾搶排索取。（圖由蔡麗青服務處提供）

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