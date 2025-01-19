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    農曆年節前夕 澎湖魚市場地震魚現身卻乏人問津

    澎湖魚市場突現皇帶魚，但卻乏人問津。（民眾提供）

    澎湖魚市場突現皇帶魚，但卻乏人問津。（民眾提供）

    2025/01/19 14:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年節前夕，澎湖魚市場今（19）日突然出現「皇帶魚魚」，由於「皇帶魚」的出現，總是伴隨地震新聞，因此被外界稱為「地震魚」，令民眾感到不安，同時因為造型奇特，上市後乏人問津，其實在台灣某些餐廳，也是桌上的特色餐點，主要是滿足消費者追求新鮮或想一探究竟的好奇心。

    其實，皇帶魚是否與地震有關，仍有待進一步研究證實，但其不尋常的體色、質地、光澤乃至側扁卻明顯延長的外觀，還有比例鮮明的大眼、頭部與背側的游離鰭條，甚至是誇張詭異的面部表情，都相當罕見。今日出現在澎湖魚市場的皇帶魚，是赤崁涂姓漁民昨（18）日意外捕獲5公斤地震魚，今天送往第三漁港競標，

    最終卻沒有任何一個人敢購買

    ，只能當下雜魚，拿去攪碎做為魚飼料使用。

    根據文獻記載，皇帶魚為棲息於中深水層的魚類，除攝食或交配繁殖偶有接近淺水或洋面，否則不輕易現身，因此有著「龍宮使者」的稱呼。漁民多認為在地震後可相對頻繁的捕獲這類特殊魚種，因而給了「地震魚」的稱號。

    地震魚因為棲息與分布深度緣故，質地與一般魚類或體型相近的帶魚大不相同，因此不論是清蒸、燒燴或烘烤，總讓人入口後不免訝異並多顯驚奇。其中皇帶魚多切段清蒸，或是烘烤至表面焦香後擠淋滋味酸香的檸檬汁搭配胡椒鹽品嘗，雖然口感特殊，建議嘗鮮，試過就好。

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