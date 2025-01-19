彰化有線電視只剩2家！最低月繳200元搶救退訂

網路時代來臨，民眾不再像過去只能盯著電視螢幕追節目、看影片，使得有線電視經營受到影響。（記者張聰秋攝）

2025/01/19 14:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣原有三家有線電視業者，但在去年6月其中一家退出市場後，目前只剩下兩家業者經營。日前，彰化縣有線電視審議委員會完成今年（2025年）費率審議，決定連續第12年不調整價格，但要求業者提供分組付費機制，最低月繳200元，最高540元，讓消費者可以自由選擇想看的頻道組合，希望以較低的基本費率，減少退訂潮對業者的衝擊。

縣府表示，考量到市場競爭激烈，業者經營不易，並兼顧消費者權益及其他縣市的收費標準，決議維持最高收視費540元不變；同時要求業者必須提供分組付費方案，讓消費者能依需求選擇較便宜的小資方案（200元）或全頻道的普及方案（540元），不得強迫訂戶只能選擇最高費用的方案。此外，縣內列冊的低收入戶仍享有半價優惠。

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目前彰化縣內的兩家有線電視業者分別是北彰化地區的「新頻道有線電視股份有限公司」和南彰化地區的「三大有線電視股份有限公司」。縣府規定，今年這兩家業者的收視費率都需依循分組付費機制執行，小資組200元、普及組540元。

不少民眾表示，現在家裡的主要需求是網路，有線電視反而成了附加功能。若能有基本費率機制，再搭配網路服務，確實會降低他們退訂的意願。也有人認為，200元的基本費率更能說服消費者留下來，比直接繳540元吸引力更高。

然而，隨著網路時代來臨，YouTube和影音串流平台讓民眾可以透過手機或平板電腦觀看新聞和影片，不再像過去只能盯著電視螢幕追節目，收視習慣的改變，大幅壓縮了有線電視業者的生存空間。

數據顯示，彰化縣有線電視訂戶從巔峰時期的近30萬戶，在過去10年快速下滑，2022年跌破20萬戶，只剩18萬多戶，去年（2024年）6月，擁有2萬多訂戶的「新彰數位」宣布停業，雖然部分訂戶轉移到剩下的兩家業者，但整體訂戶人數仍難擋「剪線潮」的衝擊，導致業者經營壓力加劇。

彰化縣政府日前公告今年縣內兩家有線電視業者收費標準，分組收費，小資組200元，普及組540元。（圖縣府提供）

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