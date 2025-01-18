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    台南春遊新景點「88藝療所」開幕 另類角度眺望普濟燈會

    歷史建築「88藝療所」修繕保留原人安醫院的掛號間等格局。（記者王姝琇攝）

    歷史建築「88藝療所」修繕保留原人安醫院的掛號間等格局。（記者王姝琇攝）

    2025/01/18 17:35

    〔記者王姝琇／台南報導〕結合歷史建築與藝術療癒的創新場域「88藝療所」，今天舉行開幕啟用茶會。這座位於普濟街88號的歷史建築，前身為1950年設立的「人安醫院」，歷經1年多修復，搖身一變成為融合文化、藝術與社區參與的重要基地；在農曆年前揭幕，再添台南春遊新景點。

    歷史建築「88藝療所」緊鄰普濟殿廟埕，前身為1950年設立的「人安醫院」，由普濟文史研究協會執行長蔣文正規劃修繕，獲文化部部分經費補助。蔣文正說，當時的人安醫院是當地重要西醫診所，以前是「醫療」如今是「藝療」，規劃為人文、藝術與地方民俗多元的共創平台。

    「88藝療所」1樓空間修繕保留原有醫院的掛號間、看診間等格局，整體空間均能依需求規劃展覽或講座，2樓有1單間民宿與公共開放空間，初期規劃為創作交流場域。特別的是，陽台眺望出去就是普濟殿廟埕，在普濟燈會舉辦期間限定景致更是美不勝收。

    活動中，蔣文正分享修復歷程，現場同步推出「88藝療所老屋修復記錄展」，透過照片、文字與影片記錄修復過程的變化與細節，完整呈現這座百年歷史建築的修復過程與文化價值，設置互動區，讓觀眾深入了解修復背後的故事與精神；另有開幕展「光影協奏八方映像攝影作品展」。

    作為開幕系列活動的重要展覽之一，「光影協奏．八方映像攝影作品展」匯聚安培淂、吳太普、李梵榳、林毓如、洪振傑、許秀玲、蔣文正、鍾承翰等8位攝影師的多元創作，運用光影藝術表達心靈治癒的力量，展現自然、人文與藝術的交融，呈現光影藝術與療癒的深層意涵。

    歷史建築「88藝療所」陽台眺望出去就是普濟殿廟埕，新春燈會期間更是美不勝收。（記者王姝琇攝）

    歷史建築「88藝療所」陽台眺望出去就是普濟殿廟埕，新春燈會期間更是美不勝收。（記者王姝琇攝）

    結合歷史建築與藝術療癒的創新場域「88藝療所」正式開幕啟用。（記者王姝琇攝）

    結合歷史建築與藝術療癒的創新場域「88藝療所」正式開幕啟用。（記者王姝琇攝）

    歷史建築「88藝療所」開幕展「光影協奏．八方映像攝影作品展」匯聚8位攝影師的多元創作。（記者王姝琇攝）

    歷史建築「88藝療所」開幕展「光影協奏．八方映像攝影作品展」匯聚8位攝影師的多元創作。（記者王姝琇攝）

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