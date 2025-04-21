國民黨北檢違法集會 謝龍介證實收到北市警通知下週一到案說明

國民黨主席朱立倫及黨籍民代、黨發言人楊智伃等人17日晚間與聲援群眾在北檢外的禁制區抗議，直到18日清晨才離去。（資料照）

2025/04/21 16:14

〔記者林欣漢／台北報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署案，國民黨智庫副執行長凌濤今日下午受訪表示，剛得到的消息是檢警已經把通知書送到立法院給國民黨立委謝龍介，接下來就是要到國民黨中央，怎麼現在一披露檢警就不敢來了呢？是不是心虛？覺得辦藍不辦綠，台灣民眾根本沒辦法接受？據悉，謝龍介稍早已收到由中正一分局發送的通知書，下週一（28日）上午10點到案說明；黨主席朱立倫、黨發言人楊智伃的的通知書則會以郵寄方式寄發。

北檢17日指揮法務部調查局約談包含國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等4人，並搜索國民黨台北市黨部等處，國民黨主席朱立倫及黨籍民代、黨發言人楊智伃等人17日晚間與聲援群眾在北檢外的禁制區抗議，直到18日清晨才離去；內政部長劉世芳今天表示依集遊法處理，北市警方會先傳喚首謀者朱立倫、謝龍介與楊智伃。

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凌濤批綠共國家機器迫害 國民黨直球對決

凌濤下午於黨中央出面受訪表示，劉世芳是台灣國的內政部長，權力好大，指揮檢警辦案，是綠共國家機器的迫害，過去民進黨立委蘇治芬、王定宇、柯建銘等多少民進黨民代包圍雲檢、北檢，有任何人被查辦、恐嚇嗎？這是辦藍不辦綠最具體的證據。

凌濤還說，共諜案不去搜索總統府、國安會、外交部，國安會還缺席今日立法院的備詢，取而代之的是把司法的大刀朝向在野黨大砍一頓，這不是心虛，什麼才是心虛。剛得到的消息是，檢警已經把通知書送到立法院給謝龍介，說接下來就是要到國民黨中央，怎麼現在一被披露，檢警就不敢來了呢？是不是心虛，也覺得辦藍不辦綠，台灣民眾根本沒辦法接受？

凌濤表示，劉世芳效率驚人，綠共東廠清算在野，早上指朱立倫是首謀，下午檢警就要到國民黨中央黨部侵門踏戶，這是什麼綠共？他代表朱立倫向大家報告，不要對著黨籍民代或黨公職，就對著朱立倫一個人，「沒有在怕你綠共，就看你綠共有多囂張，這個國家機器已經把在野砍得體無完膚，但我們撐得住，請大家拜託大家，426反綠共戰獨裁，下午3點凱道見。」

凌濤強調，民進黨這個綠共不演了，過去民進黨多少街頭抗爭，多少包圍北檢的案例通通不查，現在來查國民黨中央，國民黨一定直球對決毫不畏懼，如果要內政部長指揮檢調辦案，今天如果在野黨的中央黨部都被搜查了，所有老百姓還有哪一個不會被搜索、搜查，這禮拜會跟律師確認到底要查辦什麼，到底北檢覺得哪一項觸犯過去的雙重標準，國民黨都會直球對決。

謝龍介證實收到中正一分局通知書，要求4月28日上午10點到案說明。（謝龍介提供）

國民黨智庫副執行長凌濤。（記者林欣漢翻攝）

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