迷因「回答我」中國實況主評《進巨》︰被關在牆裡還被洗腦真可憐

中國遊戲實況主「小明劍魔」日前在直博時,分享自己對《進擊的巨人》的感想,內容掀起網友熱議。(圖擷取自社群平台「X」、@TheMonkeyKinglol YouTube,本報合成)

2025/04/21 16:38

相關新聞報導:

中國公布動漫黑名單 《進擊的巨人》上榜

「過於暴力血腥」 中國禁播多部日本人氣動漫

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕來自中國的遊戲實況主「小明劍魔」,在今年1月初「回答我!」、「我老爸得了MVP」、「怎麼不找找自己問題」等無厘頭金句,搭配激動又靈活的身體語言爆紅,影片甚至被製作成網路迷因被瘋傳。近來「小明劍魔」開直播時與粉絲閒聊,他分享自己對《進擊的巨人》的感想,內容再度掀起網友熱議。

請繼續往下閱讀...

「小明劍魔」在日前在遊戲直播期間,聽到日本動畫《進擊的巨人》的背景配樂,忍不住感嘆連連,甚至脫口說出,「想到那些被關在牆裡的人,好可憐啊兄弟們,被洗腦,被關在牆內洗腦,好可憐」,但當他說完這句話後,瞬間沉默數秒,然後馬上補充說「當然我說的是艾爾迪亞人」,並希望大家不要多想太多。

對此,不少網友紛紛留言調侃「小明劍魔」,「超級危險言論」、「最危險的男人」、「B站裡甚至沒有這段」、「句句不提人,句句都是人」、「這個擦邊主播比女人擦得更刺激」、「人間清醒的人留在牆內,真可惜」、「不想出生在紅色方了能不能換個地方出生啊」、「最後眼睛動了一下,突然明白要補最後一句,可憐啊牆內的韭菜」。

據了解,「小明劍魔」先前在直播時不滿觀眾的質疑,於是氣得當場連連反問對方各種問題,中間還穿插著「那我問你」、「回答我!」、「Look in my eyes!」、「Tell me, why? why? baby why?」「說話!」等句子,加上他怒目圓睜的神情與發自靈魂的激動怒吼,畫面意外在網上爆紅,甚至被二創成各種網路迷因被瘋傳。

此外,紅遍全世界的經典神作《進擊的巨人》,過去曾被中國政府以涉及渲染暴力、色情、恐怖活動、危害社會公德等罪名,將《進擊的巨人》與多部日本超人氣動漫作品,一起列入中國文化部的禁播黑名單中。

來自中國的遊戲實況主「小明劍魔」,在今年1月初「回答我!」、「我老爸得了MVP」、「怎麼不找找自己問題」等無厘頭金句,搭配激動又靈活的身體語言爆紅。(圖擷取自「Sausage」YouTube)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法