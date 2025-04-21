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    迷因「回答我」中國實況主評《進巨》︰被關在牆裡還被洗腦真可憐

    中國遊戲實況主「小明劍魔」日前在直博時，分享自己對《進擊的巨人》的感想，內容掀起網友熱議。（圖擷取自社群平台「X」、@TheMonkeyKinglol YouTube，本報合成）

    中國遊戲實況主「小明劍魔」日前在直博時，分享自己對《進擊的巨人》的感想，內容掀起網友熱議。（圖擷取自社群平台「X」、@TheMonkeyKinglol YouTube，本報合成）

    2025/04/21 16:38

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    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕來自中國的遊戲實況主「小明劍魔」，在今年1月初「回答我！」、「我老爸得了MVP」、「怎麼不找找自己問題」等無厘頭金句，搭配激動又靈活的身體語言爆紅，影片甚至被製作成網路迷因被瘋傳。近來「小明劍魔」開直播時與粉絲閒聊，他分享自己對《進擊的巨人》的感想，內容再度掀起網友熱議。

    「小明劍魔」在日前在遊戲直播期間，聽到日本動畫《進擊的巨人》的背景配樂，忍不住感嘆連連，甚至脫口說出，「想到那些被關在牆裡的人，好可憐啊兄弟們，被洗腦，被關在牆內洗腦，好可憐」，但當他說完這句話後，瞬間沉默數秒，然後馬上補充說「當然我說的是艾爾迪亞人」，並希望大家不要多想太多。

    對此，不少網友紛紛留言調侃「小明劍魔」，「超級危險言論」、「最危險的男人」、「B站裡甚至沒有這段」、「句句不提人，句句都是人」、「這個擦邊主播比女人擦得更刺激」、「人間清醒的人留在牆內，真可惜」、「不想出生在紅色方了能不能換個地方出生啊」、「最後眼睛動了一下，突然明白要補最後一句，可憐啊牆內的韭菜」。

    據了解，「小明劍魔」先前在直播時不滿觀眾的質疑，於是氣得當場連連反問對方各種問題，中間還穿插著「那我問你」、「回答我！」、「Look in my eyes!」、「Tell me, why? why? baby why?」「說話！」等句子，加上他怒目圓睜的神情與發自靈魂的激動怒吼，畫面意外在網上爆紅，甚至被二創成各種網路迷因被瘋傳。

    此外，紅遍全世界的經典神作《進擊的巨人》，過去曾被中國政府以涉及渲染暴力、色情、恐怖活動、危害社會公德等罪名，將《進擊的巨人》與多部日本超人氣動漫作品，一起列入中國文化部的禁播黑名單中。

    來自中國的遊戲實況主「小明劍魔」，在今年1月初「回答我！」、「我老爸得了MVP」、「怎麼不找找自己問題」等無厘頭金句，搭配激動又靈活的身體語言爆紅。（圖擷取自「Sausage」YouTube）

    來自中國的遊戲實況主「小明劍魔」，在今年1月初「回答我！」、「我老爸得了MVP」、「怎麼不找找自己問題」等無厘頭金句，搭配激動又靈活的身體語言爆紅。（圖擷取自「Sausage」YouTube）

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