台中保安宮75週年遶境 6.5公里沿途發平安符賺大錢

保安宮舉行遶境大典，長盧秀燕扶轎恭送五府千歲起駕出巡。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/18 11:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北區保安宮今（18）日舉行建宮75週年祈安遶境大典，沿途行經北區及中區，全程6.5公里，在點響起馬炮後，市長盧秀燕與在地立委、議員共同扶轎恭送五府千歲起駕出巡，場面盛大隆重。

今早全台各地友宮及信眾便聚集現場準備參與遶境盛會，上午盧秀燕與保安宮主委黃欽洲率領眾來賓行獻禮祝禱並進行授旗，隨後向保安宮內眾仙佛行拜禮後，點響起馬炮，宣告遶境活動正式展開，神轎從北區篤行路出發，場面盛大。

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保安宮祈安遶境活動行經之處，沿途許多民家會在門前擺設香案，迎接「五府千歲」神駕蒞臨，沿途香案並可獲得廟方特別製作的「平安符令」、「頭旗聚寶盆零錢包」、「香案桌裙」及「五府千歲束口後背包」，庇佑信眾健康平安賺大錢。

盧秀燕表示，她與保安宮有很特殊的緣分及感情，因為她是在這裡長大的，且三代都是拜五府千歲，保安宮香火鼎盛，保佑地方平安，是當地信仰中心，十年一次的祈安遶境活動更是地方盛事，70週年時恰逢新冠疫情攪擾，便延至今年75週年宮慶舉行。

保安宮位於台中市北區，早年由黃姓乩童持朱王令旗在當地降駕，替民指點迷津，應驗無比，信眾感戴，於195年雕刻朱王神尊奉祀於信眾家中，供善男信女參拜；隔年增祀李王、池王等二神並稱三府王爺；1954年增祀吳王、范王合稱五王，之後更重塑五大神尊改稱為「代天府五府千歲｣；1957年正式成立管理委員會，並於1988年成立重建委員會，1991年現址重新翻修，如今廟貌巍峨，香火鼎盛。

民政局長吳世瑋表示，感謝保安宮對文化傳承不遺餘力，同時積極響應市府各項宗教環保政策的推動；廟方揚善濟世精神，長期投入公益慈善不遺餘力。

盧秀燕與廟方點燃起馬炮。（記者蔡淑媛攝）

保安宮舉行建宮75週年祈安遶境大典。（市府提供）

保安宮舉行建宮75週年祈安遶境大典。（廟方提供）

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