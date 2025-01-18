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    環保防災勇士電競賽澎湖登場 落實環保及防災觀念

    環保防災勇士電競賽，在馬公國小體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

    環保防災勇士電競賽，在馬公國小體育館舉行。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/18 10:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕慈濟與PaGamO幫你優公司跨界合作的「環保防災勇士電競PK賽暨嘉年華會」開幕式，今（18）日在馬公國小體育館舉行，澎湖縣長陳光復應邀出席，期盼藉由活動全面強化學生的環境素養，提升防災觀念。

    陳光復表示，氣候變遷與自然災害頻繁，需要結合科技與教育的力量，從生活中自小培養孩子的環保意識與防災能力。尤其透過電競與互動學習，更能讓環保與防災的觀念更加深入人心，非常有意義。感謝慈濟志工入校，讓學童在老師、家長及志工的引領下，線上、線下同步進行環保與防災知識的傳遞，透過遊戲化，讓環境教育落實在學校、社區及生活中；尤其運用電競遊戲，引發學童自主性的學習，讓環境教育的學習成效生根發芽。

    澎湖縣政府教育處指出，活動計有29校76名選手參與競賽，學童們透過網路打造的環保防災遊戲學習平臺，突破時間、場域空間的限制，以電競遊戲的方式，建立對環保與防災的正確知識，環境教育寓教於樂。前10名選手將代表澎湖縣參加國際盃全球總決賽；現場還有各式各樣的環保防災教育攤位，大小朋友闖關體驗拿小禮，不僅增進知識，還能享受互動樂趣。

    與會貴賓有慈濟基金會副執行長劉濟雨、社會處長周柏雅、環保局長蔡淇賢、消防局長許文光、教育處副處長李靜嵐、馬公市長黃健忠及縣內各國小校長。

    環保防災勇士電競賽，透過科技與環保救災相結合。（記者劉禹慶攝）

    環保防災勇士電競賽，透過科技與環保救災相結合。（記者劉禹慶攝）

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