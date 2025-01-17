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    台南歸仁高鐵特區 新道路將有日本「土浦街」

    日本土浦市長安藤真理子（左）率團來訪，台南市長黃偉哲（右）偕市府團隊熱情接待及合照。（台南市府提供）

    日本土浦市長安藤真理子（左）率團來訪，台南市長黃偉哲（右）偕市府團隊熱情接待及合照。（台南市府提供）

    2025/01/17 20:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南高鐵特區新設道路將有1條「土浦街」，日本友誼市茨城縣土浦市今（17）日由市長安藤真理子率團拜會台南市長黃偉哲，特別感謝台南以「土浦市」命名，增進城市友誼。

    土浦市於2023年4月與台南締盟，市長黃偉哲為紀念兩市友誼，在去年底核定將歸仁區高鐵特區一條新設道路命名為「土浦街」。今日黃偉哲也致贈土浦街的核定函予安藤市長，促進國際交流。

    黃偉哲表示，去（2024）年12月剛受邀到土浦水鄉櫻燈節活動宣傳台南，感謝土浦市在活動中設置台南專屬攤位，對於土浦市冬日的美景留下深刻印象。去年台灣燈會時，安藤市長曾親自到訪台南，因此這次安排安藤市長訪團參訪龍崎光節，希望給貴賓們不同於傳統燈節的享受。

    安藤真理子表示，上個月黃偉哲市長訪問土浦市在台灣祭介紹台南，讓土浦市民更瞭解台南的魅力，得知台南的新設街道以土浦命名更感到非常榮幸。

    安藤市長表示，去年來訪時前往東區復興國小參訪，返回土浦後也促成了當地小學跟復興國小的視訊交流，而土浦當地營養午餐先前也供應台南產的文旦，希望透過這些友好互動，增進雙方情誼與認識彼此。

    台南市長黃偉哲（右）致贈「土浦街」的核定函給日本土浦市長安藤真理子（左）。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈「土浦街」的核定函給日本土浦市長安藤真理子（左）。（台南市府提供）

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