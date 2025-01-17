死刑犯槍決伏法 新北耕莘醫院挽救生命記者會尷尬改期

新店耕莘醫院為避免影響公眾關注焦點，決定將原定舉行的挽救生命記者會延期。（記者翁聿煌攝）

2025/01/17 14:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕法務部長鄭銘謙16日首度簽署死刑執行令，死囚黃麟凱於16日當晚槍決伏法事件餘波盪漾，新北市新店耕莘醫院原訂17日舉行「社區串起生命之鏈，消防、耕莘團隊接力成功挽救一命」記者會，擔心外界將兩件事拿來對比，產生不必要的聯想，決定延期辦理。

法務部長鄭銘謙上任後昨首度簽署死刑執行令，這也是總統賴清德任內首例，同時也是2020年翁仁賢槍決伏法後，相隔5年再度執行死刑，消息一出再次引發贊成與反對廢死雙方的論戰，由於議題敏感，有許多單位不想捲入這個重大社會議爭的是非。

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新店耕莘醫院原訂17日上午舉辦溫馨的「社區串起生命之鏈，消防、耕莘團隊接力成功挽救一命」記者會，肯定醫院護理師伸出援手，與另一名職能治療師聯手為新店某社區一位突然昏死的民眾進行心肺復甦術（BLS），持續搶救直到救護車抵達現場接手急救，在救護車上救護技術員立刻以無線電通報耕莘醫院啟動葉克膜（ECMO）團隊，經過數小時的搶救，以及心臟內科緊急心臟導管手術及心臟外科後續執行心臟繞道手術，患者終於脫離險境。

醫院舉辦記者會，想感謝社區內的護理師及職能治療師的及時救援，救回一條寶貴的生命，是醫療專業和鄰里互助的最佳典範，早早規劃好的記者會，未料竟然會遇到法務部突然執行死刑，院方上午緊急通知媒體，鑑於社會發生重大事件，為避免影響公眾關注焦點，決定將原訂舉行的「社區串起生命之鏈，消防、耕莘團隊接力成功挽救一命」記者會延期，也算是執行死刑的意外受害者。

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