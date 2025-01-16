盛況可期！彰化芬園福德宮酬神 100團布袋戲3/8爆棚公演

芬園縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲演出，一望無際幾乎看不到盡頭。（資料照）

2025/01/16 16:47

〔記者湯世名／彰化報導〕大車拚！去年出現破紀錄80棚布袋戲公演的彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮，今年預計在3月8日28週年慶請來多達100棚布袋戲團酬神公演，可望再創新高，戲棚將排列在縣芬路上綿延長達逾1000公尺。屆時將出現各戲班「大車拚」畫面，要讓土地公看個過癮，廟方歡迎信眾踴躍參與，闔家同慶。

縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，近年來已成為地方一大盛事，2022年25週年慶時縣芬路出現66團的布袋戲團，綿延長達逾700公尺；2023共有68個布袋戲團同時公演打破紀錄，去年原定接受70團報名，沒想到本報披露這個號稱「史詩級排場」的新聞後，引發全國布袋戲團報名熱潮，讓原定的70棚再往上攀升，最終報名戲棚高達80棚，再創歷史新高。

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福德宮主委郭哲榮指出，今年28週年慶，將有100棚布袋戲團酬神公演，目前報名相當熱烈，已有多達80棚，預計很快就爆滿；3月8日公演當天，將出現各戲班「大車拚」的史詩級畫面，讓土地公看個過癮。從第1團緩慢徒步走到第100團，預計將要走1小時。

當天現場將發放1000個Q版卡通小提燈，歡迎民眾索取，並將準備3000份平安餐晚宴供民眾享用；為土地公祝壽，訴說著信眾的虔誠，除了具有文化傳承，更感謝土地公長年庇佑鄉里，歡迎信眾屆時踴躍參與，闔家同慶。

芬園縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團公演，讓土地公看個過癮。（資料照）

芬園縣庄村福德宮宮慶大典，今年預計請來100棚布袋戲團酬神公演，可望再創新高。（資料照）

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