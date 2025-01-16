謝國樑轉彎！ 將出席四接環評專案審查會

謝國樑突然改變心意，將出席四接環評初審會議。（記者盧賢秀攝）

2025/01/16 12:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府原本由副市長邱佩琳代表出席協和電廠改建天然氣第四接收站環評初審會議，民團表達「失望」、「政治考量過多」，今天急轉彎，市政府副發言人曾冠誠表示，為完整表達民意，並符合各方期待，市長謝國樑確認將出席環評會議。

民團日前到基隆市政府喊話，要求謝國樑實踐承諾，參加四接環評初審會議，但謝國樑表示將循台中市的模式，由邱佩琳出席，民團表示失望，認為謝國樑過多政治考量，謝國樑表示還需1天凝聚共識，今天就急轉彎。

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曾冠誠今天表示，四接東移案17日環評初審會議，正反聲浪不斷湧現，市府聽到了各界民意，市府各相關局處也已彙整出市府的基本立場，不因任何人出席或不出席而有所不同。不過，為了符合民意之期待，更準確傳遞基層心聲，表達市府對四接環評的重視，謝國樑決定將親自出席環評會議。

曾冠誠強調，市府將反映市民心聲，盼中央能回應民意，符合基隆市民的期待。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，本來已不期待謝國樑出席環評會議，今天突然確定他要出席，值得肯定，四接攸關基隆市未來的發展，希望謝國樑能與公民團體一同表達疑慮，並宣示協和電廠如果能轉型為再生能源電廠，才能爭取到AI產業進駐基隆。

基隆協和電廠將改建天然氣第四接收站。（記者盧賢秀攝）

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