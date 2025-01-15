週四轉乾冷 苗栗以北夜間到清晨恐跌破10度

週四大陸冷氣團持續影響，全台氣溫偏低，北東地區雲量多，早晚寒冷，外出請注意保暖。（資料照）

2025/01/15 23:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（16）日受大陸冷氣團影響，全台偏冷，北部、東北部及東部高溫回升有限，清晨氣溫明顯偏低，要注意保暖。週四水氣減少，中南部轉晴，但北部、東部仍陰有短暫雨，但降雨空檔會更多。

週四基隆北海岸、大台北山區及台灣東半部地區降雨機率較高，主要以局部短暫雨為主，清晨西半部山區也可能出現零星降雨，其他地區包括澎湖、金門、馬祖則以多雲到晴為主，天氣相對穩定。不過，東北風明顯偏強，桃園到台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼易有9到10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海及金門也有較強陣風，可能出現長浪，海邊活動務必注意安全。

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氣溫方面，週四清晨西半部及東北部低溫僅11到13度，苗栗以北及宜蘭局部地區甚到可能低於10度，白天北部、東北部及東部高溫僅15到17度，其中新北、宜蘭及苗栗局部地區仍有10度左右或以下氣溫發生機率，低溫持續時間較長，請多留意，到於中南部及台東高溫約18到22度；外島地區方面，澎湖氣溫為13到15度，金門10到15度，馬祖8到10度，各地氣溫早晚偏冷，外出請注意保暖。

天氣風險公司指出，明後兩天（16、17日）天氣型態轉為乾冷型，降雨明顯減少，大台北及東半部雲量較多，局部山區偶有零星飄雨或小雨機會，西半部普遍多雲到晴。受輻射冷卻效應影響，預估一直到週六（18日）清晨之前，台南以北到宜蘭一帶空曠地區可能有8到10度低溫發生機會；週六晚上有一波微弱鋒面掠過候，各地山區及北部、東半部地區可能會有些零星局部降雨，雲量增多，這波鋒面過得很快，週日下半天就迅速遠離。

紫外線方面，週四台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。

根據環境部空氣品質預報，週四東北風環境風場影響，中南部位於下風處，易累積污染物，彰化到雲嘉南沿海風速較強，可能引發地表揚塵，影響空氣品質與能見度。空品方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏地區則達「橘色提醒」等級，提醒敏感族群外出應注意防護。

週四清晨全台低溫明顯，台南以北及宜蘭局部地區可能低於10度，中南部高溫約18到22度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線部分，週四各地為「低量級」跟「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四中南部空氣品質受影響，高屏地區達橘色提醒等級，敏感族群外出應注意防護。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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