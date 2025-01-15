流感狂襲遇期末考、學測 台中有班級半數中鏢

施勝桓提醒，有流感症狀應就醫，有抗病毒藥物緩解，衛生局也呼籲，公費流感疫苗已開放全民施打，應盡速接種。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/15 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕天氣冷颼颼，流感進入流行季，上週類流感門急診就診人次創10年新高，台中市診所醫師指學生族群也爆流感疫情，有班級36人近半數都感染，適逢期末考，全身「虛累累」，也不敢請假，也有高三生本週學測，竟得流感，讓學生超崩潰，醫師提醒，有流感症狀應就醫，有抗病毒藥物緩解，衛生局也呼籲，公費流感疫苗已開放全民施打，應盡速接種。

流感疫情節節攀升，衛生局統計，本李流感疫情已累計流感併發重症45例，其中13例死亡，上週新增2例死亡分別為60多歲及80多歲男性、3例重症個案都是60多歲男性，5人皆未施打疫苗；而近4週社區呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，並以A流H1N1為主。

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小兒科診所醫師施勝桓指出，這波流感出現發燒、倦怠、聲音沙啞、肌肉痠痛為主，以A流為主，但也驗出不少B流，這兩天就有國中生就診，快篩檢出B流，還說老師調查全班36人有16個都快篩確診得流感，即使病得虛累累，面對期末期，也不敢請假；也有高三生得流感，面對周六學測，急得要醫師給藥要在3天內痊癒。

施勝桓提醒，冬季時呼吸道症狀疾病盛行，門診觀察就醫患者除諾羅病毒占2、3成，流感也占1、2成，還有腸胃型感冒也有2成，提醒注意防疫，其中流感有抗病毒藥物，可有效減緩症狀及縮短病程。

衛生局指出，台中市上週（第2週，114/1/5-114/1/11）類流感門診就診人次為2萬1530人次，較去同期為1萬6960人次高出許多，目前流感疫苗施打情形，65歲以上接種率45.1%、學生65.5%、學齡前幼兒對象61.7%，提醒流感疫情高峰預計落在農曆春節前後，全市流感疫苗剩餘約7萬5000餘劑，呼籲盡快施打。

流感疫情高峰預計將落在農曆春節前後，衛生局提醒，公費流感疫苗已開放全民施打，應盡速接種。（施勝桓醫師提供）

施勝桓醫師指，這波流感出現發燒、倦怠、聲音沙啞、肌肉痠痛為主，以A流為主，但也驗出不少B流。（施勝桓醫師提供）

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