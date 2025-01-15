屏東縣小黃春節加價1/22~2/2每趟加收50元 路邊車格除夕到初三免費

屏東縣路外停車場除夕到初三免費。（記者葉永騫攝）

2025/01/15 17:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣因應民眾出遊，春節各風景區正常營運，熱帶農業博覽會在春節前開幕；路邊停車場、路外平面停車場除夕到大年初三不收費；計程車春節加價從1月24日到2月2日共10天，每趟加收50元。

屏東縣政府說，今年有屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等，不僅提供民眾優質的春節出遊選擇，縣府1999便民服務專線更是全年無休，交通警察隊24小時值班人員接聽，屏東市區路邊停車格共計2347格及忠孝、自由路（天公廟前）共計19個路外路車場，除夕到大年初三免費停車，方便自駕遊客輕鬆停車，不必為尋找停車位煩惱，春節期間民眾如遇遊戲場環境整潔問題，可撥打縣府便民服務專線1999通報管理單位清潔維護。

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計程車春節加價從1月24日到2月2日共10天，每趟加收50元，起跳1公里100元，每200公尺加收5元，夜間11點起到凌晨6點加2成，小黃公車除夕到初四停駛，市區公車及接駁車部分時段停運，公共自行車則正常營運。

春節前後垃圾清運、各醫院急門診及洗腎中心時間、館舍開放、景點活動，及更多春節期間縣府服務相關資訊，可上屏東縣政府全球資訊網「2025春節服務不打烊專區」查詢，或撥打縣府便民服務專線1999洽詢。

屏東縣公共自行車春節期間正常營運。（記者葉永騫攝）

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