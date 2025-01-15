饗饗疑食物中毒案 1件手部檢體檢出「仙人掌桿菌」

饗饗信義店自12日下午茶時段恢復營業，客人進場前主管提醒同仁確實執行公司食安規範。（資料照）

2025/01/15 14:34

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市自助餐廳饗饗信義微風店月初發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局1月7日至饗饗微風信義店採集4件環境檢體及4件手部檢體，檢驗結果昨（14）日出爐，其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，其餘檢體皆未檢出。衛生局說明，仙人掌桿菌容易經由灰塵及昆蟲傳播汙染食品，當食品冷藏溫度不夠或保存不當亦可能造成食品中毒，已函請饗饗信義店提出改善措施。

截至1月10日下午5點，醫療院所就醫通報疑似食品中毒人數累計通報59人，未再新增。衛生局表示，本次手部檢體檢出仙人掌桿菌，顯示業者人員手部及環境衛生狀況尚待改善，衛生局已函請饗饗微風信義店提出相關改善措施。

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衛生局說明，有關衛生福利部疾病管制署14日公布77人用餐後身體不適，為經各地衛生局調查於1月5日至6日食用「饗饗信義店」供應之餐點後身體不適之腹瀉群聚個案，目前已採檢70人，其中有9人檢驗結果確定感染諾羅病毒。本案後續將依流行病學調查結果進行最終判定，如經認定屬食品中毒案件，可處6萬元至2億元以下罰鍰。

台北市衛生局呼籲，民眾如於該餐廳用餐後有身體不適等消費爭議，可至行政院消費者保護會申訴網址（http://appeal.cpc.ey.gov.tw）點選「線上申請」，並瀏覽相關說明後提出申訴；或下載表格填妥後傳真或郵寄至台北市政府消費者服務中心（傳真電話：02-2722-1990）；也可親洽台北市政府消費者服務中心申請消費爭議申訴。

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