師鐸校長霸凌教師案無救濟機會 范雲籲教部從根本改變制度

民進黨立委范雲（左二）15日與新北市議員黃淑君（右一）、代理教師工會理事孫靖婷（左一）陪同受害代理老師王老師（中）舉行「新北師鐸校長竟長期謾罵教師 言語霸凌不成立！？」記者會，呼籲對言語霸凌校長啟動不適任校長調查，並撤銷該校長師鐸獎資格。 （記者劉信德攝）

2025/01/15 12:11

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師鐸獎校長涉霸凌代理教師 新北教育局：報請廢止師鐸獎資格

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市一名曾獲師鐸獎的范姓校長被控長期謾罵教師，但教育局的調查結果卻指言語霸凌不成立。民進黨立委范雲今（15）日陪同被害教師共同舉行記者會，質疑本案代理教師竟然不能針對霸凌調查結果提出申訴、再申訴救濟程序，教育部需要從根本改變制度。與會者也呼籲相關單位正視問題，重新檢討該名校長的適任性，並完善調查程序，以保障教師權益，杜絕校園不公再度發生。

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范雲指出，教育部「檢核事項」問題重重，檢核完各校機制至少仍有六大問題，包括學校自設規定，只能申訴一年內案件；未規定隔離等立即必要措施；未規定調查期限；未規定調查程序；未規定調查委員需外聘；代理教師缺乏救濟機制。

范雲說，本案代理教師竟然不能針對霸凌調查結果提出申訴、再申訴救濟程序，等於代理教師提出霸凌調查後，不管結果如何，都必須接受，再無救濟機會。如此制度漏洞，讓受害者無法信任機制。

新北市議員黃淑君表示，在調查過程中，新北市政府皆無積極協助老師尋求適當資源。而調查結果不成立的原因，居然是委員引用教育部字典說文解字，單方面認定校長言語不構成羞辱性。而在調查報告出來後的第一時間，教育局單方面向媒體揭露調查結果，也有失公允，未實質保護到被霸凌者。

代理教師工會代表表示，職場霸凌調查案疑點諸多，有球員兼裁判之嫌，且調查報告中程序部分未清楚呈現。再者，調查結果根據「代理教師聘任辦法」，無法比照正式老師提起申訴，完全求助無門。現行法規未保障代理教師的救濟權益。

代理教師工會代表說明，工會收到多名教師具名舉報自己曾遭受該名校長霸凌或不友善對待，可見得該校長的囂張作風已非個案。呼籲應啟動不適任校長調查，也應撤銷校長的師鐸獎資格。

受害王姓教師表示，這段時間他在學校感到恐懼不安。范校長之前就有類似行為，在新北教育界已非新聞。校長利用自身權利霸凌弱勢教師，造成傷害，已不適合繼續擔任職務，希望避免其他教師再度遭遇不幸。

王姓教師說，教育局的整個調查過程存在嚴重不合理之處，報告內容缺乏勾稽比對，雙方陳述僅以范校長言詞為主，未徵求更多人證以還原真相，甚至合理化校長的不當行為，反而對受害者造成二次傷害。呼籲相關單位正視問題，重新檢討校長的適任性，並完善調查程序，以保障教師權益。

最後，范雲表示，教育體系比起私部門或一般公部門，更加封閉與難流動，校長權力過大時，還可能使申訴者變成「找麻煩的人」，加深求助困難。她將持續要求教育部，從本部、各地方政府教育局處到各層級校園，為教育體系獨特的權控系統建構完善的校園職場霸凌處理機制，讓老師安心工作、學生順利學習。

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