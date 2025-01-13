桃園平鎮3校操場老舊破損 教育部允諾挹注打造友善環境

立法院教育及文化委員會召集委員萬美玲（右1）及立委呂玉玲（中）等人，前往桃園市平鎮區祥安國小、平鎮國中、文化國小會勘體健與教育設施。（呂玉玲服務處提供）

2025/01/13 23:33

〔記者李容萍／桃園報導〕立法院教育及文化委員會召集委員萬美玲，今（13）日邀集教育部、體育署官員及立委呂玉玲等人，前往桃園市平鎮區祥安國小、平鎮國中、文化國小會勘體健與教育設施，經現勘3所國中小操場嚴重老舊破損，盼爭取中央經費執行改善工程。教育部次長張廖萬堅表示，未來將持續與地方政府緊密合作，針對學校場地及設施需求提出支援，全力協助學校打造友善的教育環境。

萬美玲表示，這3所學校都面臨操場、跑道老舊破損嚴重及排水不良問題，而平鎮國中建校60幾年卻未有無障礙電梯，老背少建築的高低落差，更不利身心障礙學生行動。尤其看到祥安國小中央球場龜裂、高低不平、跑道下陷且多處補丁，高低落差達5公分，加上排水溝破損，水溝蓋無法密合，容易造成學生運動及下課遊憩時受傷，加上操場週邊看台磁磚大量破損剝落，對學生構成安全威脅，有急迫性改善必要。

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呂玉玲則說，祥安國小包括操場跑道及球場整建，因長期使用逐漸老舊破損，還有升旗台看台磁磚剝落問題；平鎮國中操場跑道也因年久失修，超過8成磨損嚴重，跑道旁水溝鐵蓋老舊需要整建，因此案目前已在審查中，要求體育署能夠加速審查。另該校還有申請建置無障礙電梯，要求市府教育局能與國教署共同研議補助。

至於文化國小則自2014年後就未整修過，加上操場提供附近居民使用，除跑道破損外也有路樹樹根突起問題，提出由市府教育局與體育署一同研議研議補助方向，體育署長鄭世忠及國教署長彭富源也允諾，將儘速整理各校需求，並研議支援及調整排序，為桃園市國中小學生提供更優質的學習環境。

立法院教育及文化委員會召集委員萬美玲（右1）及立委呂玉玲（中）等人，前往桃園市平鎮區祥安國小、平鎮國中、文化國小會勘體健與教育設施。（呂玉玲服務處提供）

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