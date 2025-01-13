百萬獎勵金等你拿！ 桃園青年局推動地方創生開始徵件

三洽水青農團隊舉辦暑期農村陽光夏令營，串連五個不同領域農場，讓學員跟著職人快樂。（桃市青年局提供）

2025/01/13 22:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局開辦「青年投入永續發展行動計畫」，即日起至2月10日受理報名，入選團隊最高可獲得百萬獎勵金支持。今年計畫首度採雙組並行制，分為「創新組」與「領航組」同步招募，透過分組方式整合資源，激發創意與推動成熟團隊攜手合作，構建桃園地方創生生態圈。

青年局長侯佳齡表示，「創新組」吸納新興團隊，激發青年創意與能量；「領航組」則聚焦具經驗的成熟團隊，提供更多資源，促進雙向合作，深化地方創生影響力。計畫預計遴選13組團隊，其中創新組10組及領航組3組，除既定獎助金外，年底更將透過績優評比機制，對表現傑出團隊進行加碼獎勵。

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提案資格要求團隊由3人以上、年齡15至45歲的青年組成，並需設籍、就學或就業於桃園市。團隊提案須以中長期行動計畫為主，並結合聯合國17項永續發展目標（SDGs），涵蓋農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化、食農教育推廣及淨零排碳等議題。

侯佳齡說，為鼓勵在地青年投入地方創生，去年底更成立「ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地」持續提供商品市場驗證、跨縣市交流及場地租借等資源，推動地方創生計畫，邀請桃園青年將關注的地方議題化為實際行動，讓一號空間成為北部重要的地方創生平台。

「青年投入永續發展行動計畫」即日起採線上提案申請，青年團隊可於台地桃園社造資訊整合網註冊並上傳提案文件，詳情請至該局官網查詢。

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