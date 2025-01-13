北部週二高溫逾20度！晚間轉雨再冷3天

2025/01/13 22:14

週二清晨輻射冷卻影響，全台天氣偏冷，日夜溫差明顯，外出需注意保暖並攜帶雨具。（記者方賓照攝）

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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把握明天好天氣！週二晚起冷氣團又報到 週末回暖高溫20度以上

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日週二清晨受輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，日夜溫差明顯。白天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，天氣穩定；晚間起大陸冷氣團南下，北部及東北部轉冷，並有局部短暫雨。中部及南部受南方雲系北移影響，也可能出現零星降雨，澎湖亦有局部短暫雨，金門及馬祖多雲為主，建議外出攜帶雨具備用。此外，恆春半島易有較強陣風，海邊活動需多加注意安全。

降雨部分，週二白天水氣偏少，各地大多為晴到多雲，但晚間冷氣團影響，北部及東半部迎風面將有局部短暫雨；此外加上南方雲系北移影響，南部地區、中部山區及澎湖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲為主。晚間降雨區域增加，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

竹苗近山區 週二晚降至6度

氣溫方面，週二夜晚與清晨西半部及東北部氣溫約12至14度，花東約15度，高雄至新北、基隆、宜蘭及金門部分地區低溫可能降至10度或以下，竹苗近山區甚至可能低至6度左右，需特別注意保暖。週二白天相對回暖，各地高溫可達20度以上，但日夜溫差大，澎湖15至18度，金門10至20度，馬祖11至15度。

天氣風險公司指出，到了週二下午，隨著南方雲系逐漸北上，各地雲量將逐步增多，晚間水氣增多，全台各地有可能出現局部短暫雨，雨勢雖然不大，但建議晚間有外出計畫的民眾攜帶雨具備用；週三（15日）起南方雲系水氣影響更為顯著，全台各地普遍為陰天，並伴隨短暫陣雨，降雨一陣一陣，但範圍廣泛，需留意行程規劃。

紫外線方面，週二全台各縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，環境部空氣品質預報顯示，受高壓出海及偏東風影響，西半部擴散條件不佳，污染物容易累積，空氣品質偏差，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；建議敏感族群避免長時間在空氣品質不佳的地區進行戶外活動，必要時佩戴口罩防護。

週二白天氣溫大多回升至20度以上，整體天氣偏暖，但日夜溫差大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週二全台各縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週二花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級（擷取自環境部空氣品質監測網）

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