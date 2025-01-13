懂牠再養！蛇也會生病 新北「蛇萬個為蛇麼」開展

特殊寵物飼養者姜禹安、姚嘉怡提到，起初兩人都很怕蛇，因緣際會在友人介紹下接觸到蛇，從人蛇互動過程中發現，其實沒有想像中那麼可怕，反到覺得很可愛。（記者董冠怡攝）

2025/01/13 12:50

〔記者董冠怡／新北報導〕呼應蛇年到來，新北市動物保護防疫處明起至4月30日止，週二至週日上午10點至下午4點，在板橋動物之家內的毛寶貝生命教育園區展示體驗館，展出「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」；農業局長諶錫輝今表示，去年民眾尋求協助約有3000件與蛇有關，其中寵物蛇佔150件；展覽內容包含6大主題，從認識蛇種出發，讓民眾了解蛇類習性及應對方式，傳達「養牠就要愛牠」的不棄養理念。

展覽區分認識蛇種、台灣6大毒蛇與相似蛇的分辨、被咬處理方式、寵物蛇飼養示範、常見疾病、養寵物蛇注意事項，共有6大主題。諶錫輝指出，非犬貓飼養數量有逐年攀升的趨勢，寵物是家人，新北市針對飼養評估、生活環境、飲食須知、行為觀察等面向，訂有「寵物蛇基礎飼養指引」，例如球蟒長大後體型可達2公尺長，飼養前應思考周全，不要因為流行或一時興起，而是要善盡照顧責任，作好充分準備。

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特殊寵物飼養者姜禹安、姚嘉怡提到，起初兩人都很怕蛇，因緣際會在友人介紹下接觸到蛇，從人蛇互動過程中發現，其實沒有想像中那麼可怕，反到覺得很可愛，以及了解到原來不是每一種蛇都有毒、不是隨時都在咬人，當牠感受到威脅才會出現攻擊行為，「蛇沒有手腳，無法動手打人，口齒是牠唯一的武器，我們應該要學習的是，牠在何等情況下會張嘴」。

姜禹安、姚嘉怡舉例，蛇類是需要調節體溫的外溫動物，天氣寒冷時，會透過加溫確保牠們維持在舒適的溫度，不然蛇也會生病，像是鼻子冒泡、流鼻涕、呼吸聲較大，宛如人類感冒一般，或是拉肚子、嘔吐，因此通常會透過觀察外觀、食慾和體重變化，掌握寶貝的身體狀況。

台灣兩棲爬蟲動物協會理事長謝東穎提醒，今年是蛇年，相關話題會比往年多，同時會有更多人產生興趣決定飼養，雖然蛇類很容易飼養，但是牠的壽命可能長達15年，飼養前務必評估自身是否有足夠能力，除了個人喜好之外，有無辦法提供良好飲食與空間，還要考慮到家人的觀感，如果要養就要認真對待，不要隨便放棄。

獴獴加非犬貓專科醫院院長邱建竹為蛇義診。（記者董冠怡攝）

小蛇在手上圈成一團相當乖巧。（記者董冠怡攝）

「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」在板橋動物之家開展。（記者董冠怡攝）

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