賓士車停路邊停車格被開紅單！網怒轟：業績缺成這樣？

網友抱怨，將車輛停在路邊停車格，卻被開違規通知單。（圖擷取自爆料公社）

2025/01/12 21:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市區停車一位難求，路邊停車格更是只能碰運氣。網友抱怨，將車輛停在路邊停車格，卻同時被開停車繳費單跟違規通知單，他不禁質疑「合理嗎」？文章一出，引起兩派網友激辯，另外有不少網友怒轟「業績缺成這樣？矯枉過正」！

網友昨日在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，近日下午將車輛停在路邊停車格，去取車時，卻看到擋風玻璃上除了停車繳費單外，竟還貼著一張違規通知單。隨後他立刻撥打1999申訴，沒想到客服卻回覆「兩張都要繳喔」。他不禁質疑「現在的警察是吃飽沒事做專門亂開單？還是檢舉的人針對？合理嗎」？

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文章一出，許多網友怒轟，「這樣子接觸紅線的，不應該被開單吧，警察擾民」、「年底了，你懂的」、「超級扯」、「業績有缺成這樣子？真的是有點矯枉過正，擾民而已」、「開這單真的是吃飽太閒」、「要申訴吧，這樣都開罰單」、「台灣交通法規本來就為罰錢而設計的，故意用些陷阱讓人違規」。

但有部分網友認為合理，「有佔用到車格當然要繳，超過車格使得車頭壓在紅線之上也是要罰，所以這個申訴當然無效」、「水溝蓋屬道路附屬範圍，所以算違停，車在停車格，算停車，基本上沒問題，但是那邊劃停車是否合宜，就建議向交通局申訴」、「停到紅線了 使用停車格付費也正常」、「車頭或車尾超出紅線啦！開罰沒問題」。

不過，也有人反駁，「停車格故意畫小。小型（貨）車長度限制6公尺，就應該要確保停車格是符合規範的車輛能停的進去的長度，也就是路邊平行車格沒緩衝區的至少要7米吧，垂直或斜的也要6米」、「這明顯車位畫太小啊，明明就可以停車有差這10公分嗎」、「請去看現場，車停這一格的肯定會壓上水溝蓋，完全是政府劃設有問題的停車格」。

根據原PO分享的照片，由於他的車頭超過停車格範圍佔到紅線區域，因此警方依據《道路交通管理處罰條例》第56條1項01款處以新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

警方依據《道路交通管理處罰條例》第56條1項01款處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。（圖擷取自爆料公社）

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