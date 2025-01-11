年前送暖 新北善心企業團體捐贈年菜物資

朋家建設連續7年響應新北市好日子愛心大平台，結合八益社團捐贈年菜、物資及紅包。（記者翁聿煌攝）

2025/01/11 13:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕年節將近，許多善心企業及民間團體紛紛為弱勢家戶獻上關懷，新北市社會局文山及北海岸社會福利中心分別收到春節紅包、年菜及民生物資，盼讓平時服務的家戶在強烈冷氣團下仍感受滿滿溫暖。

朋家建設連續7年響應新北市好日子愛心大平台，為弱勢家戶提供居家修繕服務，更結合新店區嘉義同鄉會、台北景福扶輪社及金宏新科技董事長林育灃等單位在春節前夕舉辦關懷活動，今年捐贈內容包含每戶價值1600元的年菜禮盒、1000元紅包及小家電，總價值超過14萬元，提供給新北市文山社福中心服務家庭50戶。

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文山社福中心在捐贈活動中安排「比手畫腳」趣味遊戲，讓捐贈者與受贈家戶一起參與，讓家戶在遊戲中贏取濾水壺、不鏽鋼鍋或悶燒鍋三選一小家電作為獎品，增添歡樂氣氛，朋家建設董事長顏志鵬表示，能以實際行動為弱勢民眾帶來幫助和溫暖，感到很幸福，期待未來能幫助更多人。

德恩慈善會捐贈4萬元年菜及民生物資給北海岸社福中心服務家戶，德恩慈善會理事長陳壽山表示，慈善會連續4年集結會員們的愛心，希望讓弱勢家戶在年節期間能享用美味年菜，感受社會溫暖、圍爐溫馨。

領取年菜的小江阿姨年近80歲，本應是含飴弄孫的年紀，但兒子因意外跌倒無法行走，小江阿姨擔起照顧責任，近期阿立身體狀況每況愈下，由社工協助安置到機構，今年農曆年節小江阿姨首次須獨自過年，社工提供由德恩慈善會提供的年菜，讓小江阿姨感受大家溫暖陪伴和祝福。

新北社會局副局長許秀能表示，感謝各界善心義舉，協助市府私公協力照顧市民，盼在歲末寒冬之際，讓新北每個角落都能感受溫暖與關懷。

德恩慈善會捐贈年菜及民生物資給北海岸社福中心服務家戶。（記者翁聿煌攝）

朋家建設結合善心團體捐贈年菜禮盒、1,000元紅包及小家電，提供給新北市文山社福中心服務家庭50戶。（記者翁聿煌攝）

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