台鐵春節連假加開列車+全車自由座 1/14零時起搶票

台鐵公司今天宣布春節疏運加班車。（台鐵公司提供）

2025/01/10 14:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（10日）宣布，因應今年春節連續假期疏運，1月24、25日及1月29日至2月2日共7天，全線再加開各級列車24班，其中16班為對號列車，8班為全車自由座列車，整體春節連假運能較平日增加9.2%，較去年春節增加3%。

台鐵公司表示，已規劃在1月25日及1月31日至2月2日計4天，西線加開七堵=高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，自由座車廂調整為12節（第1至12車），並採總量管制方式發售自由座乘車票。開放於乘車前4日（含當日）在台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購。

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台鐵公司表示，為擴大西部幹線台北、台中地區返鄉、出遊的軌道運輸服務，這次春節疏運開行台北=台中直達車39列次，主要停靠站臺北、板橋、豐原、台中、彰化等站，大幅縮短台北=台中行車時間於2小時內。

台鐵公司表示，加開列車訂在1月14日零時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，自1月11日起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

台鐵公司今天宣布春節疏運加班車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天宣布春節疏運加班車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天宣布春節疏運加班車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天宣布春節疏運加班車。（台鐵公司提供）

台鐵公司今天宣布春節疏運加班車。（台鐵公司提供）

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