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    新泰塭仔圳第一區命名活動起跑 有機會獲餐券、超商禮券

    「塭仔圳第一區新地段命名活動」即起開跑至2月7日止，有機會抽中禮券。（新北市地政局提供）

    「塭仔圳第一區新地段命名活動」即起開跑至2月7日止，有機會抽中禮券。（新北市地政局提供）

    2025/01/10 11:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市新莊、泰山區的「新泰塭仔圳市地重劃案」工程持續進行中，地政局表示，塭仔圳第一區目前正在進行土地分配作業，未來將劃分為5個新地段，「塭仔圳第一區新地段命名活動」即起開跑至2月7日止，邀請大眾以重劃區周邊特色為其命名，透過上網填表單參加活動，有機會獲得「最佳命名獎」可獲西堤牛排雙人餐券、「活動參與獎」超商200元禮券。

    地政局表示，新地段命名應與當地地名、古蹟、寺廟、學校、路名、村里等名稱儘量相結合，使民眾易於瞭解辨識，命名活動截止後將召開評選會，由地政單位會同當地民政單位、村里長決定，最終選出5個投稿地段名為最佳命名獎並頒發獎品，獲得最佳命名獎的名稱為市府參考候選之用，市府仍保留最終名稱決定權。

    地政局表示，命名活動邀請民眾以塭仔圳重劃區所在的新莊、泰山周邊在地特色發想命名，名稱以兩到三個字為限，可上網填寫命名活動表單參加，地政局準備了「最佳命名獎」西堤牛排雙人餐券（價值1470元）、「活動參與獎」7-ELEVEN 200元禮券各5名，命名結果預定於4月公布，得獎名單以地政局粉專公布為主。

    地政局補充，活動參與獎採電腦抽獎制，參與者都有機會中獎，獎品將以掛號方式寄出，如有疑問，可電洽地政局（02-29603456分機3482）。

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