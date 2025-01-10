高雄開箱百步蛇《蛇來運轉》小紅包 16萬國小幼稚園學童免排隊都有

高雄市長陳其邁（中）與小朋友開箱新春小物，包括蛇年小紅包與春聯。（記者葛祐豪攝）

2025/01/10 10:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕迎接蛇年到來，高市府設計百步蛇的《蛇來運轉》開運小紅包，今天（10日）首度亮相，全市16萬名國小與幼稚園學童，不用排隊，每人都有一個。

高雄市長陳其邁今天與高雄吉祥物「高雄熊」，向市民拜賀早年，祝福新的一年「國泰民安，大家蛇年行大運，心想事成」，並搶先曝光蛇年限定高雄版新春小物，包括《蛇來運轉》開運紅包、《運開時泰》春聯、《好運蛇進來》斗方春聯。

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造型亮眼的《蛇來運轉》開運小紅包，小巧可愛，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣。

陳其邁表示，高雄有台灣最多的16族、近4萬原住民，而排灣、布農、魯凱族的神話和故事中，都有百步蛇的蹤影，排灣族認為自己是「百步蛇的子民」；布農族則稱蛇為kaviaz，代表好朋友的意思；茂林區萬山部落和茂林部落的魯凱族耆老則說，百步蛇是族人的好朋友，更是部落的守護神。

因此，高市府今年以百步蛇為主題，設計出《蛇來運轉》開運小紅包，將於明天（11日）起於三鳳中街首發；全市16萬名國小、幼稚園學童及特殊學校學生，不用排隊，市府會直接送到學校，每人都有一個。

《運開時泰》春聯與《好運蛇進來》斗方春聯，則邀請現居高雄的書法家陳民芳題字，他自10歲習書續潛修各體，尤擅行草書教學，他說明「運開時泰」寓意，「運開」表示時運、市運在新的一年啟動新機，鴻運大展；「時泰」代表四時順適如意，生活安樂；另一《好蛇年》賀卡，則由20年經驗的平面設計師劉憶萱操刀。

高市府指出， 春聯與斗方春聯都將從1月15日起，於四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所發送，時間從上午9點至下午5點，也放置於觀光局所屬各風景區（高雄火車站、左營高鐵站及小港機場的旅客服務中心、月世界遊客中心、觀音山旅遊服務諮詢站、壽山動物園、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園）、文化局所轄場館及高雄捷運各站點，提供自由索取，索完為止。

高雄市長陳其邁（中）與書法家陳民芳（右）、設計師劉憶萱（左），開箱蛇年小紅包與春聯。（記者葛祐豪攝）

《蛇來運轉》開運小紅包，打開之後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有1元錢幣。（記者葛祐豪攝）

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