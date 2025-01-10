為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    武嶺深夜好熱鬧 民眾漏夜上山追雪 合歡山部分路段須掛雪鏈

    在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

    在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

    2025/01/10 08:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團襲台，在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪，交通部公路局也宣布，台14甲線鳶峰至小風口限加掛雪鏈車輛通行。

    受強烈大陸冷氣團影響搭配水氣影響，合歡山今天凌晨起陸續下冰霰，不少民眾關注合歡山的即時影像，透過網路社群可發現，有些民眾提前開車上山等雪，今晨3點多也可看到有民眾在武嶺亭附近活動。

    不少網友也在即時影像的直播底下留言「下雪了耶」、「穿雨衣真的是明智之舉」、「車子陸陸續續上來了」、「明天武嶺應該會很熱鬧」，也有不少網友表示「鏡頭君~~訊號開始冷到凍未掉」、「哈哈～冷到一直斷訊」。

    交通部公路局中區養護工程分局昨晚也提前實施省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段預警封閉，並於今晨解除恢復交通，後續也宣布，由於24公里處鳶峰至36.6公里處小風口部分路面、路肩仍結冰未融，因此，限加掛雪鏈車輛通行。

    在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

    在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

    在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

    在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播