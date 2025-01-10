武嶺深夜好熱鬧 民眾漏夜上山追雪 合歡山部分路段須掛雪鏈

在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

2025/01/10 08:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團襲台，在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪，交通部公路局也宣布，台14甲線鳶峰至小風口限加掛雪鏈車輛通行。

受強烈大陸冷氣團影響搭配水氣影響，合歡山今天凌晨起陸續下冰霰，不少民眾關注合歡山的即時影像，透過網路社群可發現，有些民眾提前開車上山等雪，今晨3點多也可看到有民眾在武嶺亭附近活動。

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不少網友也在即時影像的直播底下留言「下雪了耶」、「穿雨衣真的是明智之舉」、「車子陸陸續續上來了」、「明天武嶺應該會很熱鬧」，也有不少網友表示「鏡頭君~~訊號開始冷到凍未掉」、「哈哈～冷到一直斷訊」。

交通部公路局中區養護工程分局昨晚也提前實施省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段預警封閉，並於今晨解除恢復交通，後續也宣布，由於24公里處鳶峰至36.6公里處小風口部分路面、路肩仍結冰未融，因此，限加掛雪鏈車輛通行。

在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

在低溫搭配水氣下，合歡山區今晨也下冰霰，路面出現明顯結冰，透過即時影像可看到，不少追雪族漏夜上山追雪。（圖擷自YouTube）

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